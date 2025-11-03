Prezydent Karol Nawrocki złożył dziś wizytę w Sochaczewie, gdzie spotkał się z seniorami. Głowa państwa złożyła dziś swój podpis pod inicjatywą ustawodawczą „Godna Emerytura”. Prezydencki projekt jest realizacją obietnicy złożonej w kampanii wyborczej. „To jest głos głównie w imieniu tych, którzy mają najmniejsze emerytury poniżej 3000 zł. Polska w XX wieku zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2000 zł. I ten projekt ustawy właśnie na taką drogę nas wprowadza” - powiedział Nawrocki.
Prezydent Karol Nawrocki w Sochaczewie, podczas spotkania z seniorami, podpisał dokumenty, na podstawie których skieruje do Sejmu jedną z inicjatyw ustawodawczych zapowiadanych w kampanii. To sprawiedliwa waloryzacja emerytur- tak, aby najniższe świadczenia wzrosły o co najmniej 150 zł.
Chciałbym, drodzy państwo, żebyście mieli przeświadczenie, że prezydent Polski jest wszystkim tym, którzy pracowali na nasz gospodarczy sukces, bardzo wdzięczny. Nie robię nic innego, tylko realizuję swoje obietnice wyborcze. Bo w moim Planie 21 był punkt odnoszący się do godnej emerytury. Niech żyją seniorki, niech żyją seniorzy. Macie wsparcie w prezydencie Polski
— zapewnił, zwracając się do uczestników spotkania.
To jest głos głównie w imieniu tych, którzy mają najmniejsze emerytury poniżej 3000 zł. Polska w XX wieku zasługuje na to, aby najniższa emerytura wynosiła przynajmniej 2000 zł. I ten projekt ustawy właśnie na taką drogę nas wprowadza
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Od przyszłego roku zmiana emerytur? Nawrocki deklaruje: Waloryzacja będzie wyższa od inflacji, a minimalna podwyżka to 150 zł miesięcznie
Prezydent chce, aby seniorzy mieli gwarancję stałej waloryzacji
Prezydent przypomniał, że za pierwszych rządów PO-PSL „waloryzacje” emerytur wynosiły niejednokrotnie kilka czy kilkanaście złotych.
Rządowi Zjednoczonej Prawicy, mimo ciężkiej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej po roku 2020, udało się zwiększyć minimalną emeryturę od 880 zł do 1780 zł w roku 2024. I to jest droga, na którą powinniśmy wrócić
— ocenił.
Powinniśmy zagwarantować seniorom możliwość stałej waloryzacji emerytury na poziomie 150 zł. I tego dotyczy projekt ustawy „Godna Emerytura”
— zaznaczył.
Prezydent przypomina: Waloryzacja była jednym ze 100 konkretów KO
Państwo musi być z całą pewnością silne wobec silnych. Musi być silne wobec tych, którzy nie chcą zaakceptować naszego wzrostu gospodarczego, którzy nie chcą dać nam się rozwijać, którzy nakładają kolejne blokady na naszą ambicję w zakresie wielkich inwestycji i wielkich projektów. Musimy być silni wobec nich, oczywiście na niwie dyplomatycznej, partnerskiej, ale musimy jasno i mocno mówić o tym, jaki jest interes państwa polskiego, niezależnie od tego, że dyskutujemy z silniejszymi gospodarczo albo politycznie partnerami. (…) Państwo musi być także rozważne i obecne rozważnie wobec tych, którym powodzi się lepiej - wobec przedsiębiorców. Wobec tych, którzy mają swój kapitał, wobec tych, którzy za sprawą swoich przedsiębiorstw rozwijają nasz potencjał gospodarczy, dają kolejne miejsca pracy. Tutaj państwo musi być rozważne i obecne rozważnie. Dlatego podpisuję większość ustaw deregulacyjnych, aby dać polskim przedsiębiorcom możliwość nieskrępowanego rozwijania się
— powiedział na początku spotkania.
Ale państwo musi być także wrażliwe wobec tych, którzy potrzebują zaangażowania właśnie państwa polskiego, polskiego prezydenta i polskiego rządu. (…) Takie osoby, osoby niepełnosprawne, którym pomagamy także w Kancelarii Prezydenta - dlatego powołałem Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych - wymagają zaangażowania państwa i samego prezydenta. Wśród tych, którzy potrzebują wsparcia prezydenta i władz państwowych, chociaż nie mówię drodzy państwo tylko o wsparciu, ale wymagają wdzięczności władz państwowych i prezydenta, są także nasi wspaniali seniorzy, którzy są dzisiaj ze mną i bardzo wam za to dziękuję
— dodał.
Państwo przez całe życie ciężko pracowaliście. Pracowaliście czy w urzędach, czy w szpitalach, czy staliście w fabrykach, przy maszynach. Odprowadzaliście podatki i oczekujecie od państwa polskiego tego, aby i rząd, i prezydent traktowali naszych emerytów w sposób poważny. Ta powaga, drodzy państwo, to nie waloryzacja emerytur na poziomie 3 czy 13 zł. A to się w czasie rządów liberalnych, niestety, zdarzało. (…) To dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki tym urodzonym w latach 60. i wcześniej, polska gospodarka po roku ‘89 się rozwijała i dziś jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Takich ludzi państwo polskie po prostu nie może zostawić samych sobie
— podkreślił Nawrocki.
Wracam do lat 2011, 2014 i 2015. Nie mówię tego dlatego, aby dokuczać rządowi i panu premierowi. Ale nie mogę też jako prezydent Polski o tym zapomnieć, że polskim seniorom proponowali waloryzację 3, 13 i 20- kilka złotych. (…) Pamiętam też, szanowni państwo, że w październiku 2023 roku, wśród 100 konkretów, które doprowadziły obecny rząd do władzy, była zagwarantowana dwukrotna waloryzacja emerytur. Dzisiaj wciąż ta waloryzacja widnieje na liście 100 konkretów, a nie została zrealizowana. Więc zwracam się do pana premiera Donalda Tuska i do całego rządu, że ja taką waloryzację jako prezydent Polski z chęcią bym podpisał. Tylko ona nie przeszła, mimo że padła taka obietnica
— przypomniał prezydent.
Jeśli rząd polski nie zrealizuje swojej obietnicy w odniesieniu do podwójnej waloryzacji emerytury, to projekt ustawy „Godna Emerytura”, wierzę, że jeszcze w tym parlamencie zyska aprobatę polskich posłów i nie będzie tam funkcjonowała pragmatyka polityczna, partyjna, tylko po prostu większość parlamentarna uzna, że seniorom się te rozwiązania należą. A jeśli to się nie stanie, to jestem przekonany, że jeszcze za mojej kadencji będzie taki rząd, który uzna, że powinniśmy być głosem seniorek i seniorów. Bardzo wam dziękuję
— zakończył wystąpienie Karol Nawrocki.
aja/prezydent.pl
