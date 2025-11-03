„Pan minister Zbigniew Ziobro ma do wyboru dwie drogi: droga męczennika, i to też szanuję, tylko nie wiem, czy stan zdrowia mu pozwala, bo przecież jest poważnie chory, i droga pozostania poza granicą. Jaką drogę wybierze, nie wiem, ja nie chcę przesądzać” - powiedział były wicepremier Mariusz Błaszczak.
Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak rozważał w Radiu Zet ewentualne scenariusze w związku z atakami obozu rządowego przeciwko Zbigniewowi Ziobrze.
Z tego co wiem, Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie będzie występował o azyl [na Węgrzech - red.]
— powiedział Błaszczak.
Ziobro na celowniku
Były minister obrony narodowej był też pytany przez prowadzącego Bogdana Rymanowskiego o to, czy decyzja sądy ws. aresztowania Ziobry jest już przesądzona.
Ależ oczywiście. Donald Tusk go ogłosił, jedząc żurek. Mamy w Polsce satrapę, który jest premierem, który dyktuje wyroki sądom. Wystarczy, że filmik nagra w internecie i już, i gorliwi się znajdą
— wskazywał Błaszczak.
Pan minister Zbigniew Ziobro ma do wyboru dwie drogi: droga męczennika, i to też szanuję, tylko nie wiem, czy stan zdrowia mu pozwala, bo przecież jest poważnie chory i droga pozostania poza granicą. Jaką drogę wybierze, nie wiem, ja nie chcę przesądzać
— podkreślił.
Ma świadomość, każdy z nas powinien mieć świadomość […] po tej rezygnacji z losowania sędziów, że wyrok został wydany
— uzupełnił b. szef MON.
Zaznaczył, że likwidacja systemu losowania sędziów przez ministra Waldemara Żurka nie była przypadkowa.
Problem polega na tym, że nie bez przyczyny koalicja rządząca, Donald Tusk i Waldemar Żurek znieśli losowanie sędziów, żeby wypuszczać z aresztów polityków opozycji. (…) Przy rządach Donalda Tuska wróciła komuna
— ocenił Mariusz Błaszczak.
Mam tezę, że Polską rządzą dziś podli ludzie, którzy niszczą nas kraj
— dodał.
„Niszczenie autorytetu sądów”
Były minister obrony narodowej odniósł się też w mediach społecznościowych do decyzji poznańskiego Sądu Apelacyjnego, który unieważnił wyrok skazujący ws. potrójnego morderstwa.
Decyzja sądu apelacyjnego unieważniająca wyrok skazujący ws. potrójnego morderstwa to skandal i cios w poczucie sprawiedliwości. Unieważniono wyrok wobec przestępcy tylko dlatego, że orzekał sędzia, którego nie akceptuje obecna władza. To nie obrona prawa, ale efekt politycznej nagonki inspirowanej przez Platformę/Koalicję Obywatelską
— napisał Błaszczak.
Politycy KO od lat próbują zniszczyć autorytet sądów, które nie wpisują się w ich narrację. To właśnie oni wprowadzili chaos w wymiarze sprawiedliwości. Zamiast troszczyć się o ofiary i bezpieczeństwo obywateli, prowadzą polityczne rozgrywki wokół sędziów
— dodał na platformie X.
„Nie” dla Brauna
Szef klubu PiS jednoznacznie wskazywał, że nie widzi jakiejkolwiek możliwości sojuszu jego ugrupowania z Grzegorzem Braunem i jego partią.
Postawa Grzegorza Brauna jest postawą, która godzi w polskie interesy
— ocenił.
To wszystko, co dotyczy Rosji. Ja sądzę, że na niektórych wypowiedziach Grzegorza Brauna i na niektórych czynach korzysta Rosja
— uzupełnił.
Polityk PiS podkreślał też, że koalicja rządowa KO z Konfederacją byłaby idealnym rozwiązaniem dla Donalda Tuska.
Dla Tuska byłby idealny, byłby rewelacyjny [Sławomir Mentzen - red.]
— przekonywał Błaszczak.
Przecież jak Giertycha już ma Tusk, to jaki problem, żeby mieć Mentzena?
— uzupełnił.
Współpraca z prezydentem
B. szef MON przyznał, że PiS chce i dąży do przedterminowych wyborów parlamentarnych.
W kontekście ewentualnego poparcia prezydenta Karola Nawrockiego dla PiS zaznaczył, że powinien to zrobić, co wynika z ideowego przesłania prezydenta, które głosił w kampanii wyborczej.
Prezydent Nawrocki jest wierny swojemu przesłaniu, z którym szedł do wyborów i to przesłanie wyborcze jest identyczne z przesłaniem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości
— tłumaczył.
Walka o fotel marszałka Sejmu
Mariusz Błaszczak wyraził też nadzieję, że Szymon Hołownia „nie odda stanowiska marszałka Sejmu komuniście” [Włodzimierzowi Czarzastemu - red.].
Mam nadzieję, że Szymon Hołownia okaże się człowiekiem, który nie odda stanowiska marszałka Sejmu komuniście. Żeby marszałkiem Sejmu był taki komunista jak Włodzimierz Czarzasty?
— pytał retorycznie.
Stwierdził też, że wyobraża sobie scenariusz, w którym posłowie Polski 2050, a przynajmniej ich część, wypowiada umowę koalicyjną, by nie głosować za Włodzimierzem Czarzastym.
Pomoc dla Kosiniaka-Kamysza?
Były szef MON był również pytany w Radiu Zet o fabrykę amunicji w Kraśniku. Podkreślił, że inwestycja ta jest „za mała” i pojawiła się zbyt późno.
No ręce opadają. Dlaczego? Za mało i za późno. My zrobiliśmy, w Kraśniku. Była. Po pierwszych rządach PO-PSL (…) poziom, z którego startowaliśmy, był bardzo niski. Wyprodukowano tyle, ile mogła wyprodukować fabryka. Zwiększyliśmy potencjał
— mówił.
Błaszczak zaznaczył, że pomaga obecnemu szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi i posłużył się w tym kontekście konkretnym przykładem.
Tak, do mnie dotarły dokumenty, z których wynikało, że minister finansów wstrzymał możliwość zamówienia rakiet do F-35 i ja poprzez wywarcie presji, oczywiście sam tego nie robiłem, tylko internauci, użytkownicy portalu X, doprowadziliśmy do tego, że minister finansów wycofał się z tej decyzji i Władysław Kosiniak-Kamysz mógł zamówić rakiety do F-35
— powiedział.
Ja nie liczę na podziękowania, zresztą gdyby mi zaczął dziękować, to Donald Tusk by go pewnie zdymisjonował
— podsumował Mariusz Błaszczak.
