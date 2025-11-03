”To paranoja. Jak w demokratycznym państwie szef władzy wykonawczej może pisać do opinii publicznej, że człowiek będzie uciekał za granicę, albo będzie siedział w areszcie? Dla mnie to niepojęte” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dr Oskar Kida, konstytucjonalista, komentując pogróżki premiera Donalda Tuska wobec Zbigniewa Ziobry.
Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski opublikowało szósty już raport - „Quo vadis, Żurek”, którego celem jest rzetelne przedstawienie faktów dotyczących dramatycznego pogorszenia stanu praworządności w Polsce. Jak poinformowano, „próba przedstawienia tych faktów spotkała się z cenzurą” w Parlamencie Europejskim!
CZYTAJ WIĘCEJ: „Quo vadis, Żurek”. Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski prezentuje nowy raport. Już doszło do „cenzury” w Parlamencie Europejskim?!…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744760-dr-kida-o-atakach-na-ziobre-to-ewidentnie-proces-polityczny