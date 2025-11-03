TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Dr Kida o atakach na Ziobrę: To jest ewidentnie proces o charakterze politycznym, karykatura, nagonka i parodia

”To paranoja. Jak w demokratycznym państwie szef władzy wykonawczej może pisać do opinii publicznej, że człowiek będzie uciekał za granicę, albo będzie siedział w areszcie? Dla mnie to niepojęte” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dr Oskar Kida, konstytucjonalista, komentując pogróżki premiera Donalda Tuska wobec Zbigniewa Ziobry.

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski opublikowało szósty już raport - „Quo vadis, Żurek”, którego celem jest rzetelne przedstawienie faktów dotyczących dramatycznego pogorszenia stanu praworządności w Polsce. Jak poinformowano, „próba przedstawienia tych faktów spotkała się z cenzurą” w Parlamencie Europejskim!

CZYTAJ WIĘCEJ: „Quo vadis, Żurek”. Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski prezentuje nowy raport. Już doszło do „cenzury” w Parlamencie Europejskim?!

