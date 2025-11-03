Henryk Smolarz - to szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a jednocześnie… poseł PSL. Nazwisko polityka coraz częściej pojawia się w tytułach prasowych wokół sprawy sprzedaży działki pod budowę CPK. Jak to możliwe, że Smolarz stoi na czele wspomnianej państwowej agencji, a jednocześnie sprawuje mandat parlamentarzysty? Zadziwiało i zadziwia to wielu! Teraz poseł PiS Paweł Jabłoński wskazuje na kluczową opinię Kancelarii Sejmu, która pomogła przy tym swoistym ominięciu zakazu wypływającego z art. 103 Konstytucji, mówiącego właśnie o zakazie łączenia mandatu posła z innymi funkcjami lub stanowiskami publicznymi. „Opinia została sporządzona 16 lipca 2024 r. H. Smolarz złożył ślubowanie 23 lipca 2024 r. Co za przypadek…” - stwierdził Jabłoński w serwisie X.
Spotkania z Wielgomasami
Również najnowsze (dzisiejsze) doniesienia przyczyniają się do coraz większych wątpliwości wobec poczynań dyrektora KOWR Henryka Smolarza. Jak czytamy na łamach wp.pl, Henryk Smolarz widział się z założycielem Dawtony tuż przed wybuchem afery z działką pod CPK.
Henryk Smolarz spotkał się z Andrzejem Wielgomasem wkrótce po otrzymaniu od Wirtualnej Polski pytań dotyczących działki planowanej pod tory do CPK
— czytamy. Mieli rozmawiać nie o działce, a o kukurydzy.
Dziś przekonuje, że o aferze dowiedział się z naszego artykułu, bo… nie czytał dokumentów wysyłanych w jego imieniu do CPK
— opisał dziennikarz Szymon Jadczak.
Niby nie może, a jednak może
Poseł PiS zwrócił uwagę, że Smolarz „od ponad roku łączy mandat posła z funkcją szefa KOWR, pomimo zakazu z art. 103 Konstytucji RP”, ponieważ „dostał na to prawną ‘podkładkę’ – PRZEDZIWNĄ opinię z Kancelarii Sejmu”.
Smolarz w styczniu 2024 został dyrektorem generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a przyjął w tym samym roku mandat posła X kadencji zwolniony przez Krzysztofa Hetmana.
Jabłoński opublikował więc tę opinię, w której to (ściśle w tezach) stwierdzono:
Jeśli zatem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działalność gospodarczą, poseł nie może pełnić funkcji jego Dyrektora Generalnego. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł nie może zarządzać działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia państwowego. Art. 34 ust. 2 tej ustawy stanowi natomiast, że poseł nie może być członkiem władz zarządzających przedsiębiorców z udziałem państwowych osób prawnych. Przewidziana została odpowiedzialność za naruszenie tego zakazu. Funkcja Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa mieści się natomiast w zakresie niepołączalności bezwzględnej mandatu poselskiego, której naruszenie skutkowałoby wygaśnięciem mandatu.
Ale?
„Zatrudnienie w KOWR (także na stanowisku Dyrektora Generalnego) nie jest zatrudnieniem w administracji rzadowej. Powyższej oceny nie zmienia fakt, żezgodnie z art. 8 ust. 1 u.k.o.w.r. Dyrektor Generalny i dyrektorzy oddzialów terenowych Krajowego Osrodka wydają decyzje administracyjne…”
Czyli jednak może? Jabłoński skwitował to słowem „Serio”.
Takie to niezwykłe zwierzę, ten KOWR: wydaje decyzje administracyjne – ale żadną administracją nie jest… Tak przynajmniej napisała Kancelaria Sejmu – akurat tuż przed objęciem mandatu przez Henryka Smolarza
— skomentował.
Co więcej, opinia została sporządzona 16 lipca 2024 r., podczas gdy Smolarz złożył ślubowanie poselskie 23 lipca 2024 r.
Ile zarobił Smolarz? Więcej niż prezydent
Przy tej okazji warto powrócić do interesującego tekstu „Super Expressu”, który opisał, że Smolarz zarobił w ubiegłym roku 389 tysięcy złotych. A to oznaczałoby, iż zarobki szefa KOWR są wyższe niż prezydenta.
A do tego dochodzą jeszcze nieopodatkowane sejmowe diety. Tymczasem prezydent zarabia miesięcznie niespełna 30 tysięcy złotych
— opisano.
olnk/X/wp.pl/”SE”/wPolityce.pl
