Jednoznaczne zdanie. „Niczego nie będę się zrzekał” - powiedział były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany przez Polsat News o kwestię swojego immunitetu. Wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS Sejm ma zająć się 6 listopada. Termin na ewentualne zrzeczenie się mija właśnie dziś.
Polityczne zarzuty
Przypomnijmy, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek domaga się uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze (szefowi MS i PG w latach 2015-2023). Sprawa ma związek z rzekomymi „nieprawidłowościami w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości”. Wniosek skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczy również zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła!
Walka z przestępczością to można powiedzieć moja pasja zawodowa, ale dzisiaj mamy u władzy ludzi, którzy zamiast przestępców, chcą ścigać swoich przeciwników politycznych, a często mścić się za to, że myśmy ścigali przestępców
— mówił w odpowiedzi Zbigniew Ziobro na antenie Telewizji wPolsce24.
Immunitet posła
Na stronie internetowej sejmowej komisji regulaminowej napisano, że rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry będzie miało miejsce 6 listopada o godz. 16.
W ostatnim oświadczeniu Kancelaria Sejmu przekazała natomiast, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyznaczył Zbigniewowi Ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu - termin ten upływa w poniedziałek, 3 listopada.
Zbigniew Ziobro zabiera głos
Dziś na portalu Polsat News opublikowana została wypowiedź Ziobry, który spytany przez dziennikarzy Polsatu, czy zamierza zrzec się immunitetu, powiedział:
Niczego nie będę się zrzekał.
Oznacza to, że kwestią immunitetu Ziobry zajmie się Sejm.
Zawiadomienie na Żurka
Wczoraj Zbigniew Ziobro zapowiedział, że złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów.
Jest to przestępstwo popełnione umyślnie, w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych, zagrożone karą do 10 lat więzienia
— powiadomił Ziobro na portalu X, odnosząc się do sprawy przekazania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS stacji TVN.
Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja – jako osoba, której bezpośrednio dotyczy. To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe. Ponadto wniosek zawiera informacje chronione tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione. Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, aby uniemożliwić mi szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty
— wskazał były minister sprawiedliwości.
olnk/Polsat News/PAP/wPolityce.pl
olnk
