Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski opublikował szósty już raport - „Quo vadis, Żurek”, którego celem jest rzetelne przedstawienie faktów dotyczących dramatycznego pogorszenia stanu praworządności w Polsce. Jak poinformowano, „próba przedstawienia tych faktów spotkała się z cenzurą” w Parlamencie Europejskim!
3 listopada Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski udostępniło swój szósty raport, przygotowany w języku angielskim, zatytułowany: „Quo vadis, Żurek. Between Madness and Totalitarianism – the Actions of Waldemar Żurek as the Alleged Minister of Justice”.
Raport ten został opracowany między innymi z myślą o odbiorcach międzynarodowych, by rzetelnie przedstawić fakty dotyczące dramatycznego pogorszenia stanu praworządności w Polsce po objęciu funkcji ministra sprawiedliwości przez Waldemara Żurka
— czytamy.
Jak podkreślono, w najnowszej publikacji przedstawiono „szereg udokumentowanych przypadków naruszenia konstytucyjnych zasad państwa prawa”. To m.in. wątpliwości co do skutecznego powołania Waldemara Żurka na stanowisko ministra sprawiedliwości, instrumentalne odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, ręczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości poprzez wydanie rozporządzenia, a także groźby i próby zastraszania sędziów Sądu Najwyższego.
Szczególną uwagę poświęcono również próbie ideologicznego uzasadniania łamania prawa przez ministra Waldemara Żurka w oparciu o tzw. formułę Radbrucha – niebezpiecznej relatywizacji prawa, która w historii Europy służyła usprawiedliwianiu autorytaryzmu
— dodano.
Cenzura Brukseli
Stowarzyszenie informuje jednocześnie, że raport już spotkał się z „cenzurą”.
Cofnięcie zaproszeń dla sędziego SN prof. Pawła Czubika - członka zarządu Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski i sędziego SN prof. Kamila Zaradkiewicza przez Parlament Europejski po tym, jak dowiedziano się, że planowali omówić treść naszego raportu, stanowi niepokojący przykład tłumienia wolności słowa w samym sercu Unii Europejskiej. To wydarzenie pokazuje, że brukselska debata o praworządności coraz częściej dopuszcza tylko jedną, politycznie poprawną narrację. Kiedy głos polskich prawników, dokumentujący fakty i nadużycia władzy, zostaje wyciszony – nie z powodów merytorycznych, lecz politycznych – Europa przestaje być przestrzenią wolnej wymiany poglądów, a staje się areną ideologicznej kontroli
— opisano sytuację.
Pełna treść raportu nt. bezprawia ministra Waldemara Żurka dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.
