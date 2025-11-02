Z monitoringu Krajowego Rejestru Zadłużonych wynika, iż we wrześniu tego roku ogłoszono aż 1996 upadłości konsumenckich, czyli o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku. Co więcej, w całym III kwartale 2025 roku bankructw konsumenckich było aż 5560, co przełożyło się na niechlubny historyczny rekord. „Zemsta obozu władzy na oponentach nie zastąpi ratowania miejsc pracy czy zwalczania narastającej drożyzny” - skomentował całą sytuację na platformie X Jacek Sasin, poseł PiS.
W przerwie między konsumpcją mocno już skwaśniałego żurku i politycznych przystawek premier Tusk mógłby wreszcie przejrzeć na oczy i zająć się realnymi problemami, które trapią polską gospodarkę
— napisał na platformie X Jacek Sasin, komentując wspomniane dane.
Sasin: Zemsta nie zastąpi ratowania miejsc pracy
Zemsta obozu władzy na oponentach nie zastąpi ratowania miejsc pracy czy zwalczania narastającej drożyzny
— podkreślił polityk PiS.
Faktycznie, w ostatnim czasie najbardziej komunikowane przez obecna władzę działania to te wymierzone w oponentów politycznych.
