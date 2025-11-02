Będzie restart w stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą. Dokonuje go prezydent Karol Nawrocki, wdrażając asertywną politykę wobec Kijowa. Na łamach najnowszego wydania tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn analizuje strategię Pałacu Prezydenckiego wobec ekipy Wołodymyra Zełenskiego.
Po polskiej stronie zwyciężyło przekonanie o postsowieckiej mentalności ukraińskich elit – ich tupecie i częstej bezczelności. Ta opinia pojawiała się wcześniej, ale nie każdy ją podzielał
— pisze o podejściu Pałacu Prezydenckiego do rządu Wołodymyra Zełenskiego Piotr Gursztyn.
Publicysta zauważa, że arogancja Ukraińców, a także ignorowanie polskich inicjatyw dotyczących wspólnych przedsięwzięć w sferze kultury i historii, zraziła do administracji Zełenskiego przychylnych mu członków kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Teraz pracują oni u boku nowego prezydenta i doskonale wiedzą, jaką należy obrać strategię wobec Ukrainy.
Także dzisiejsze zabiegi o spotkanie z Nawrockim jest świadectwem bardzo niezgrabnych działań Kijowa
— podkreśla Piotr Gursztyn.
Ponowne nawiązanie stosunków z polską prawicą
Dlaczego Ukraińcy w ogóle chcą spotykać się z Karolem Nawrockim, skoro w kampanii wyborczej niemal jawnie wspierali Rafała Trzaskowskiego, a wcześniej zrobili dużo, by PiS stracił władzę na rzecz Donalda Tuska?
Ukraińcy nie ukrywają, że ich celem jest ponowne nawiązanie stosunków z polską prawicą, bo liczą się z powrotem PiS do władzy
— wyjaśnia na łamach tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn.
