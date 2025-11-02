„Zawsze działałem w interesie polskich rolników i jakakolwiek nagonka na mnie i moją rodzinę nigdy tego nie zmieni” - napisał na platformie X były minister rolnictwa Robert Telus. W ten sposób polityk odniósł się do publikacji na temat sprzedaży firmie Dawtona działki pod budowę CPK w 2023 r. Telus podkreślił, że przede wszystkim sprawa sprzedaży działki w miejscowości Zabłotnia nie trafiła nigdy na jego biurko. „Wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 kilometrów od tego obszaru” - napisał polityk.
Nie milkną echa afery wokół sprzedaży działki w Zabłotni. Obecny rząd traktuje sprawę jako pretekst do uderzania w Prawo i Sprawiedliwość, ale również - dyskredytowania projektu CPK w takiej formie, jak proponowała poprzednia władza. Tak się bowiem składa, że choć rząd Donalda Tuska ugiął się pod społeczną presją akcji „Tak dla CPK”, to jego propozycja w niczym nie przypomina „oryginalnego” projektu. Co więcej, Koalicja Obywatelska od początku była przeciwna tej prorozwojowej inicjatywie. Opozycja twierdzi z kolei, że to obecny rząd dopuścił się w tej sprawie zaniedbań, np. nie wykupił działki, mimo że w umowie znalazł się zapis o możliwości wykupu po cenie z 2023 r.
CZYTAJ TAKŻE:
-KOWR kłamał?! Miało nie dać się odkupić działki pod CPK po cenie sprzedaży. „Nasi posłowie dotarli do aktu notarialnego”
-PiS powoła zespół do wyjaśnienia kwestii działki. Błaszczak: Staną przed nim Telus i Romanowski. Zespół rozsądzi tę sprawę
„Nagonka na mnie i moją rodzinę tego nie zmieni”
Dłuższe oświadczenie opublikował dziś poseł Robert Telus, były minister zawieszony w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy.
Oświadczenie
Po tygodniu manipulacji i kłamstw uderzających we mnie i moją rodzinę oświadczam, że:
-1. Nie miałem żadnej wiedzy na temat sprzedaży działki 87/1 w miejscowości Zabłotnia. W dokumentach dotyczących tej sprawy nie widnieje nawet jeden mój podpis, nigdy ta sprawa nie trafiła na moje biurko
-2. Wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 kilometrów od tego obszaru
-3. Jeżeli całość lub część tej dzialki bedzie potrzebna pod inwestycje towarzyszące CPK, np. tory kolejowe, to zapisy umowy sprzedaży i ksiegi wieczystej pozwalają na natychmiastowe jej odkupienie po cenie zbytu, bez najmniejszych strat dla Skarbu Państwa
-4. Te kilka dni pokazały jednak, że rząd Tuska i koalicja 13. grudnia przez blisko 2 lata zajmował się wyłącznie blokowaniem inwestycji CPK i nie ruszył z nią z miejsca
— napisał poseł na portalu X.
Polityk odniósł się także do kwestii gadżetów kampanijnych, czyli w tym przypadku tubek z musem owocowym wyprodukowanych przez firmę Dawtona.
W kwestii spotkań z panem Andrzejem Wielgomasem oświadczam, że:
-1. Spotykaliśmy się w 2023 roku z powodu kryzysu na rynku warzyw oraz owoców miękkich (głównie malin). Celem było wypracowanie działania polegającego na odkupieniu malin od rolników , by uniknąć strat dla producentów
-2. Problemem była konieczność przetworzenia warzyw i owoców, dlatego rozmawialiśmy z polską firmą przetwórstwa rolno-spożywczego Dawtona. Dla mnie nie liczyły się barwy polityczne firmy, tylko dobro polskiego rolnika
-3. Firma Dawtona otwierała wtedy najnowocześniejszą w Europie linię do produkcji przecieru pomidorowego, którą odwiedziliśmy w ramach działań wspierających rozwój polskiego przetwórstwa
-4. Dodatkowo podkreslam, że 1,5 tys. tubek reklamowych z musem, o wartosci 750 zł!!! zakupiłem legalnie od innej firmy, współpracującej od dawna takze z Dawtona. Był to produkt promocyjny, tańszy niż sklepowy, niepełnowagowy gadżet reklamowy. Czynienie z tego sensacji świadczy o upadku standardów u niektórych dziennikarzy
— podkreślił.
Pragnę podkreślić, że zawsze działałem w interesie polskich rolników i jakakolwiek nagonka na mnie i moją rodzinę nigdy tego nie zmieni
— podsumował Robert Telus.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744733-telus-wydal-oswiadczenie-ws-sprzedazy-dzialki-w-zablotni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.