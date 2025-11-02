„To tempo jest szokujące. Na początku mówiło się, że może w styczniu się to odbędzie. Z reguły jest tak, że służby marszałka bardzo dokładnie sprawdzają taki wniosek, a przecież ten jest bardzo obszerny, a mimo to decyzję podjęto bardzo szybko. Tak naprawdę nie dano nawet czasu, żeby dobrze zapoznać się z tym wnioskiem” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Kazimierz Smoliński, poseł PiS, komentując zbliżające się głosowanie nad odebraniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu szefowi MS.
6 listopada zbierze się sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która zajmie się wnioskiem ws. uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości i byłego Prokuratora Generalnego.
Plany PiS
Pytamy Kazimierza Smolińskiego, posła PiS, wiceszefa tej komisji, czy Prawo i Sprawiedliwość ma opracowany jakiś plan na obronę Zbigniewa Ziobry.
Oczywiście, jeżeli mamy plan, to nie będę go ujawniał
— wskazał.
Polityk wyraża oczekiwanie, że postępowanie przed komisją będzie toczyć się w standardowym trybie.
Mam nadzieję, że przewodniczący nie będzie za bardzo ograniczał możliwości zabierania głosu przez posłów, niebędących członkami komisji, którzy przyjdą jako goście, bo zawsze tak się dzieje, zwłaszcza jak taka sytuacja dotyczy polityków dawnej Solidarnej Polski. Spodziewam się ich obecności, a zgodnie z regulaminem mają oni prawo zabierać głos i przewodniczący komisji powinien każdemu go udzielić
— wskazuje.
Pośpiech rządzących
Kazimierz Smoliński zauważa, że mamy do czynienia z bardzo nietypową sprawą.
Jeszcze nigdy minister sprawiedliwości nie stawał przed komisją z zarzutami zorganizowanej grupy przestępczej, mamy 26 zarzutów. Dlatego liczę, że czas na to przeznaczony będzie odpowiedni i nie będzie nagłego pospieszania
— podkreśla.
A widać, że się bardzo spieszą, co jest niezrozumiałe. Nie przypominam sobie takiego tempa w żadnej innej sprawie, a już od wielu lat jestem posłem. Przecież wniosek do marszałka Sejmu wpłynął 28 października, a już 30 października została zwołana komisja
— wskazuje.
To tempo jest szokujące. Na początku mówiło się, że może w styczniu się to odbędzie. Z reguły jest tak, że służby marszałka bardzo dokładnie sprawdzają taki wniosek, a przecież ten jest bardzo obszerny, a mimo to decyzję podjęto bardzo szybko. Tak naprawdę nie dano nawet czasu, żeby dobrze zapoznać się z tym wnioskiem
— wyjaśnia.
