„Jutro złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów. Jest to przestępstwo popełnione umyślnie, w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych, zagrożone karą do 10 lat więzienia” - powiadomił Zbigniew Ziobro na portalu X, odnosząc się do sprawy przekazania wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS stacji TVN.
Rząd Koalicji 13 Grudnia jak tlenu potrzebuje szumnego i medialnego sukcesu. Sondaże pokazują, że być może Koalicja Obywatelska notuje wzrost poparcia, ale robi to kosztem swoich przystawek, które na dziś nie weszłyby do Sejmu. Dla ekipy Donalda Tusk oznaczałoby to jedno - odsunięcie od władzy i rozliczenie bezprawia, które było uprawiane od 2023 roku. Dlatego też Koalicja 13 grudnia robi wszystko, żeby odsunąć od siebie widmo więzienia, a sam Donald Tusk daje swojemu elektoratowi igrzyska, które mają podbić sondaże i odwrócić uwagę od coraz gorszej kondycji polskiej gospodarki.
Ostatnio doszło do intensyfikacji działań, których owocem było przyspieszenie spraw Zbigniewa Ziobro, Michała Wosia czy Dariusza Mateckiego.
Niedawno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Szymonowi Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.
Ziobro: Podwładni Tuska łamią prawo
Jak się okazało, zanim wniosek trafił do Sejmu, w jego posiadanie weszła stacja TVN. W związku z tym były minister sprawiedliwości Ziobro postanowił działać.
Reżimowa telewizja TVN dostała wniosek prokuratury o uchylenie mi immunitetu, zanim otrzymali go posłowie i zanim otrzymałem go ja – jako osoba, której bezpośrednio dotyczy. To podwójne złamanie prawa. Zostały pogwałcone procedury sejmowe. Ponadto wniosek zawiera informacje chronione tajemnicą śledztwa, które zostały bezprawnie ujawnione. Wniosek przekazano wcześniej stacji prorządowej, aby uniemożliwić mi szybką i rzetelną reakcję na publicznie stawiane fałszywe zarzuty
— napisał na portalu X.
Poseł PiS zaznaczył, że działanie ekipy Tuska pokazują, iż chodzi o polityczną zemstę.
Jeśli podwładni Tuska już na początku postępowania celowo łamią prawo, to widać, że nie chodzi o sprawiedliwość, lecz o zemstę przy pomocy nielegalnie przejętej prokuratury. To pokazuje prawdziwe zamiary tych, którzy mnie fałszywie oskarżają. Zwłaszcza, że premier Tusk w swojej wypowiedzi już przesądził, że areszt będzie zastosowany. Takie postępowanie nie ma nic wspólnego z praworządnym działaniem ani z dochodzeniem sprawiedliwości
— dodał.
Ziobro złoży zawiadomienie do prokuratury
Były minister sprawiedliwości zapowiedział, że do prokuratury trafi zawiadomienie na Żurka oraz jego podwładnych.
Dlatego jutro złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów. Jest to przestępstwo popełnione umyślnie, w celu uzyskania korzyści politycznych i osobistych, zagrożone karą do 10 lat więzienia
— poinformował.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744728-ziobro-zlozy-zawiadomienie-do-prokuratury-ws-zurka
