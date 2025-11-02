W związku z wejściem w życie umowy handlowej z Ukrainą Komisja Europejska domaga się od Polski, Węgier i Słowacji jej przestrzegania i zniesienia embarga na niektóre ukraińskie towary. „Grozi, że zastosuje inne opcje, takie jak skierowanie sprawy do TSUE i ew. sankcje” - napisał w mediach społecznościowych prezydencki doradca Jacek Saryusz-Wolski. „Szkoda, że KE nie reaguje równie ostro na sprzeczne z prawem działania min. Żurka…” - oceniła zachowanie brukselskich urzędników prof. Genowefa Grabowska.
CZYTAJ TAKŻE: Potężny cios dla naszego rolnictwa. Państwa UE formalnie poparły nową umowę handlową z Ukrainą. „Polska prezydencja załatwiła rolników”
Dwa tygodnie temu państwa UE zaakceptowały nową umowę handlową z Ukrainą. Zgodził się na nią także rząd Donalda Tuska. Weszła ona w życie 29 października. Porozumienie zobowiązanie Ukrainę do stopniowego dostosowania standardów produkcji rolnej do standardów unijnych oraz obniżenie lub zniesienie ceł na różne towary. Umowa jest niezwykle niebezpieczna dla polskich rolników, którzy przez lata byli zmuszeni przez KE do dopasowania swojej produkcji do wyśrubowanych unijnych norm.
W kwietniu 2024 r. rząd PiS przyjął rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy określonych produktów rolnych, m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw. Teraz będący w opozycji politycy PiS domagają się od rządu Tuska pełnego embarga na produkty rolno-spożywcze sprowadzane z Ukrainy. Ten kierunek nie podoba się brukselskim urzędnikom.
Nie istnieje jakiekolwiek uzasadnienie dla przedłużenia zakazów importu
— powiedział przed trzema dniami rzecznik KE Olof Gill. Bruksela grozi, że jeżeli Polska, Słowacja i Węgry nie zniosą embarga na żywność z Ukrainy, to rozpocznie procedury o naruszenie unijnego prawa.
KOMISJA EUROPEJSKA NACISKA I GROZI POLSCE, SŁOWACJI i WĘGROM ws. EMBARGA NA PRODUKTY ROLNE Z UKRAINY!
Komisja Europejska ustami swojego rzecznika zapowiada naciski na Polskę, Słowację i Węgry, mające na celu skłonienie tych krajów do rezygnacji z zakazów importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy.
Jeśli to nie doprowadzi do pożądanego zakończenia embarga, KE grozi, że zastosuje inne opcje, takie jak skierowanie sprawy do TSUE i ew. sankcje
— napisał w mediach społecznościowych prezydencki doradca były europoseł Jacek Saryusz-Wolski.
UE przestaje realizować swoje fundamentalne cele
Głównym celem utworzenia Unii Europejskiej przez państwa w niej zrzeszone, było wypracowanie zasad harmonijnego i otwartego obrotu gospodarczego wewnątrz wspólnoty. Chodziło także o obronę rynku wewnętrznego przed importem towarów, które mogłyby tę harmonię zaburzyć. Niestety te cele zostały niemal całkowicie porzucone, czyniąc gospodarkę wspólnoty niekonkurencyjną względem innych gospodarczych potęg świata. Obecna KE idzie jeszcze dalej.
KE chce wymusić na Polsce, Słowacji i Węgrach wycofanie embarga na produkty rolne z Ukrainy!
Podziwu godna stanowczość, wobec faktu, że stracą polscy, słowaccy i węgierscy rolnicy i nie tylko!
Szkoda, że KE nie reaguje równie ostro na sprzeczne z prawem działania min. Żurka…
— skomentowała na X sprawę prof. Genowefa Grabowska.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744727-grabowska-ke-chce-wymusic-na-polsce-wycofanie-embarga
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.