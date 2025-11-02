Do opinii publicznej docierają kolejne niepokojące informacje związane z funkcjonowaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz. Funkcjonujące od 4 lat specjalne laboratorium szybkiego reagowania epidemiologicznego ma być zlikwidowane. „Centrum jest do zaorania, trzeba będzie zwrócić miliony złotych z grantu” - przypominał w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński. Nie wiadomo także jaki los czeka niezwykle potrzebne centrum kształcącego inżynierów dla potrzeb polskiej branży jądrowej.
Laboratorium BSL-3 (BioSafety Level 3) miało służyć ochronie przed epidemiami. Jest ono przeznaczone do pracy z czynnikami biologicznymi o wysokim ryzyku, takimi jak patogeny wywołujące groźne choroby, chodzi np. dżumę, wąglika, cholerę czy tularemię. Nikogo nie trzeba przekonywać, że pandemia COVID-19 udowodniła, jak bardzo potrzebna jest taka placówka. Nikogo, poza obecnie rządzącą ekipą.
Polską rządzi antyrozwojowa banda. Właśnie niszczą kolejne projekty Sieci Badawczej Łukasiewicz.
— napisał w mediach społecznościowych były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.
Antyrozwojowa banda
Jabłoński złożył interpelację w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, domagając się natychmiastowych wyjaśnień w sprawie zwolnienia po 4 latach pracy szefowej BSL-3 Anny Paziewskiej-Harris.
Zobaczcie jaka to jest antyrozwojowa banda. Zarządów PiS, zarządów Mateusza Morawieckiego powstała sieć badawcza Łukasiewicz. Najnowocześniejsze instytuty naukowe miały budować polską naukę i rozwijać cały nasz kraj. I na przykład specjalne laboratorium szybkiego reagowania epidemiologicznego BSL3 ściągnięto 4 lata temu doktor Paziewską Harry specjalnie z Wielkiej Brytanii, i co? Właśnie trzy dni temu te nowe władze już zwolniły ją z pracy, a centrum jest do zaorania trzeba będzie zwrócić miliony złotych z grantu
— zauważa na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Jabłoński.
Podobny los czeka centrum badań jądrowych, które miało kształcić inżynierów dla potrzeb przyszłych polskich elektrowni atomowych.
A pod Warszawą miało powstać centrum szkolenia kadr dla energetyki atomowej i też nie powstanie. Zamknęli ten projekt, a działkę sprzedali prawdopodobnie zresztą poniżej wartości tej działki. To jest ekipa, która niszczy polską naukę, która hamuje szansę na polski rozwój. Będziemy robić wszystko, żeby odwrócić te decyzje. Wyślijcie to jak najszerzej. Wyślijcie to swoim znajomym. Niech jak najwięcej ludzi dowie się, jaka antyrozwojowa banda rządzi dzisiaj Polską
— powiedział poseł PiS Paweł Jabłoński na filmie dołączonym do wpisu na X.
Kilka dni temu premier Donald Tusk odwiedził teren budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Zrobił sobie kilka zdjęć i obiecał, że prąd z atomu zaspokoi 12 mln gospodarstw domowych. Jak widać obietnice te, tak jak i poprzednie, nie są wiele warte.
koal/X
