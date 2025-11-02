Poseł KO Katarzyna Piekarska (z zawodu radca prawny!) zaapelowała do Zbigniewa Ziobry, byłego szefa MS, aby udowodnił przed sądem, że jest niewinny. „Zbychu, weź to na klatę. Przyjedź, masz pełne prawo do obrony i udowodnij - tak jak twierdzisz, że jesteś niewinny, że to są pomówienia - to w niezawisłym procesie po prostu to udowodnij” - powiedziała w audycji Agnieszki Gozdyry „Bez ogródek” na antenie Radia dla Ciebie. „Rozumiecie: nie jemu trzeba wykazać winę, tylko on ma udowodnić niewinność” - skomentował na portalu X dziennikarz Patryk Słowik. Co z polskim prawem, które Piekarska niewątpliwie zna i w którym obowiązuje zasada domniemania niewinności?
Nie trzeba być z wykształcenia prawnikiem, aby wiedzieć, że uczciwy proces polega na tym, aby oskarżonemu udowodniono winę. Dopóki niezawisły sąd nie dowiedzie, że ktoś jest winny zarzucanych mu czynów, obowiązuje zasada tzw. domniemania niewinności. Osoba z wykształceniem prawniczym, np. radca prawny, powinien wiedzieć to tym bardziej. Problem w tym, że obecny rząd nie tylko jest zwolennikiem „stosowania prawa, jak my je rozumiemy”, ale także… polityków PiS często traktuje jak już skazanych przestępców.
„Zbychu, weź to na klatę”
Poseł KO Katarzyna Piekarska na antenie Radia Dla Ciebie poszła nieco inną drogą. Postanowiła bowiem udawać, że wierzy, iż domniemanie niewinności ma zastosowanie nawet w odniesieniu do opozycji. Wyszło jednak… dokładnie odwrotnie.
Mam taki komunikat krótki do pana ministra Zbigniewa Ziobry. Zbychu, weź to na klatę. Przyjedź, masz pełne prawo do obrony i udowodnij - tak jak twierdzisz, że jesteś niewinny, że to są pomówienia - to w niezawisłym procesie po prostu to udowodnij. Wszak niewinni nie mają się czego bać. I to jest pierwszy komunikat. Ja nie wyobrażam sobie, żeby polityk tej rangi, którym jest Zbigniew Ziobro, po prostu uciekł jak naprawdę pospolity przestępca
— zaapelowała do byłego ministra.
Posłanka Piekarska, radczyni prawna (!), mówi, że Zbigniew Ziobro powinien w niezależnym procesie udowodnić, że jest niewinny. Rozumiecie: nie jemu trzeba wykazać winę, tylko on ma udowodnić niewinność
— skomentował na portalu X dziennikarz Patryk Słowik.
„Skrót myślowy” czy może raczej praktyka typowa dla rządów koalicji 13 grudnia?
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744723-piekarska-kaze-ziobrze-udowadniac-niewinnosc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.