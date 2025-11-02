„Dlaczego nie ma zarzutów? Może nie macie żadnych dowodów. Nie chodzi mi o medialne, ale formalne, które zostały skierowane do sądu przez prokuratora. Akty oskarżenia, gdzie są? Będziecie międlić to przez kolejne 10 lat i niszczyć opinię o polskich służbach specjalnych? Tam też pracują ludzie, którzy potrzebują trochę szacunku, pomyślała pani o tym przez chwilę?” - dopytywał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak Karolinę Zioło-Pużyk z Nowej Lewicy na antenie Polsat News. Polityk chciał uzyskać informacje ws. tego, co się dzieje wokół sprawy Pegasusa.
Gdy rząd Koalicji 13 Grudnia dochodził do władzy w 2023 roku jednym ze sztandarowych haseł, było rozliczenie polityków PiS z rzekomych przestępstw. Powstało kilka komisji w tym ds. tak zwanej „afery Pegasusa”. Każda z tych komisji okazała się dużym niewypałem. Kolejni wzywani świadkowie obnażali merytoryczne przygotowanie członków z nielegalnej komisji, którym przewodzi poseł Magdalena Sroka z PSL. Członkowie nie są w stanie wykryć żadnych nieprawidłowości, a Polacy są zmuszeni płacić za trwanie tej politycznej szopki…
Bosak rozbija w pył retorykę ws. Pegasusa
Podczas rozmowy na antenie Polsatu News głos w sprawie Pegasusa zabrał Krzysztof Bosak. Polityk zwrócił się z pytaniem do polityków Koalicji 13 grudnia: Karoliny Zioło-Pużuk z Nowej Lewicy, Piotra Zgorzelskiego z PSL i Pawła Bliźniuka z KO.
Mam jedno pytanie. Skoro wy jesteście tacy pewni, że był ten system nadużywany, 2 lata spędziliśmy, słuchając, waszej pożal się Boże komisji śledczej z niekompetentnymi politykami waszych opcji, jako jedynie daliśmy tam polityka, który coś z tego rozumie. Teraz pytanie, gdzie są zarzuty dla tych funkcjonariuszy, którzy złamali prawo, podsłuchując waszych polityków?
— zapytał Bosak.
Ale nie wiem kogo pan pyta
— zastanawiała się Zioło-Pużuk.
Was, pani była taka pewna przed chwilą. Gdzie są zarzuty? Czy może to jest publicystyka tylko?
— doprecyzował polityk Konfederacji.
Nie, to nie jest tylko publicystyka
— zapewniła Zioło-Pużuk.
Słysząc taką odpowiedź wicemarszałek Sejmu, postanowił rozprawić się z manipulacjami rządu ws. Pegasusa:
To dlaczego nie ma zarzutów? Może nie macie żadnych dowodów. Nie chodzi mi o medialne, ale formalne, które zostały skierowane do sądu przez prokuratora. Akty oskarżenia, gdzie są? Będziecie międlić to przez kolejne 10 lat i niszczyć opinię o polskich służbach specjalnych? Tam też pracują ludzie, którzy potrzebują trochę szacunku, pomyślała pani o tym przez chwilę?
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Tusk wyprzedził Halloween strasząc i przerażając, a przy okazji oddał się ulubionej zlewozmywakowej psychoanalizie
— TYLKO U NAS. Gosek: To, co robi Żurek, jest totalnym bezprawiem i anarchią. „Zbigniew Ziobro przebywa z rodziną i nie ma zamiaru uciekać”
Bosak: zarzuty dla Ziobry to absurd
Bosak zauważył, że rząd Koalicji 13 grudnia nie wprowadziła nadzoru nad służbami, mimo że, przed wyborami gardłowała o nadużyciach.
Mimo, że upłynęły ponad 2 lata, nowa koalicja nie wprowadziła literalnie żadnych zmian w formalnych narzędziach nadzoru nad sposobem posługiwania się tymi narzędziami
— powiedział.
Wicemarszałek Sejmu odniósł się do zarzutów względem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry
Jeżeli chodzi o sprawę Ziobry, nie mam żadnego zaufania do tej książki, którą nam przysłała prokuratura. Nie wykluczam, że tam są sprawy istotne i poważne, natomiast oni je rozwodnili w zalewie rzeczy nieistotnych albo wręcz na siłę wymyślonych. Na przykład oskarżają Ziobrę o to, że nielegalnie wydał ileś milionów na remont budynku prokuratury. Jeżeli będziemy o takie rzeczy się nawzajem oskarżać, to tak naprawdę możemy oskarżyć każdego polityka
Dodał również:
Sprawa z przywłaszczeniem sobie pieniędzy, ona się sprowadza do tego, że ich zdaniem, nie ma tego w ustawie napisane, ale ich zdaniem te pieniądze nie powinny być wydane na ten cel. Ta cała zorganizowana grupa przestępcza, to brzmi bardzo poważnie, ale jak się temu przyjrzeć, to jest śmieszne […] Dawanie tak poważnego zarzutu, gdzie to jest de facto publicystyka, jest moim zdaniem jakimś absurdem.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744720-bosak-punktuje-hipokryzje-rzadzacych-ws-pegasusa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.