„Sprawa uchylenia immunitetu byłemu szefowi MS, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze prawdopodobnie pojawi się w porządku dziennym piątkowego posiedzenia Sejmu” - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.
Zgorzelski został zapytany w niedzielę w Polsat News o procedurę związaną z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Poseł PSL powiedział, że 6 listopada po południu bądź wieczorem zbierze się sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych, która zajmie się wnioskiem.
Prawdopodobnie - to jest duże prawdopodobieństwo - ta sprawa będzie w porządku dziennym piątkowego posiedzenia Sejmu
— poinformował Zgorzelski.
Dodał, że głosowanie dot. immunitetu Ziobry będzie miało miejsce wieczorem lub późnym wieczorem.
Hołownia wyznaczył termin
Na stronie internetowej sejmowej komisji regulaminowej napisano, że rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry będzie miało miejsce 6 listopada o godz. 16.
W oświadczeniu Kancelaria Sejmu przekazała natomiast, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyznaczył Zbigniewowi Ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu - termin ten upływa w poniedziałek, 3 listopada.
