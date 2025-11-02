„Tusk popiera działania Brukseli bezwarunkowo, bez brania pod uwagę choćby stosunku opinii publicznej w Polsce ws. pobytu Ukraińców w naszym kraju. Ten stosunek jest coraz bardziej krytyczny. Tusk tego nie uwzględnia” - powiedział prof. Henryk Domański w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24.
Prof. Domański został zapytany, czy prowadzenie polityki przez premiera Donalda Tuska poprzez portal X jest w stanie zastąpić uprawianie jej w rzeczywistości i przekonać Polaków. Chodzi oczywiście o nagranie Tuska, który je żurek…
Zastąpić chyba nie, jeżeli ktoś ma takie oczekiwania, że powinna być kontynuowana jakaś polityka w kierunku rozwoju gospodarczego zagwarantowania w postaci zarysowania jakiejś strategii tego Donald Tusk i Koalicja Obywatelska nie ma i podejrzewam, że nie potrafi się na to zdobyć. Nie umie, ponieważ przyzwyczaił się wyłącznie do walki z PiS. Na tym polega program Platformy Obywatelskiej. Do tego się zawęża…
