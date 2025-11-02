„Czy polskie firmy mogą liczyć na unijne fundusze z programu SAFE? Przewiduje on 150 mld euro na wydatki związane z obronnością, z których do Polski ma trafić ok. 43 mld euro. Były szef KPRM Michał Dworczyk zwraca uwagę, że rząd nie musi szukać najbardziej potrzebnego sprzętu za naszymi granicami. Wskazał na niezwykle teraz ważny dla nas system antydrownowy, który produkuje kolejna polska firma - APS SKYctrl. „Polscy inżynierowie mogą dostarczać innowacyjne rozwiązania oparte na rodzimej myśli technicznej” - ocenia europoseł PiS.
SAFE to program unijnych pożyczek, w ramach którego Polska będzie zaciągała dług na zakup uzbrojenia. Kilka dni temu rząd powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na funkcję Pełnomocnika ds. SAFE - dla Polski przewidziano limit 43,7 mld euro. Sobkowiak, która jest wiceministrem ds. UE, będzie zajmować się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie i realizacją inwestycji. Jakie podejmie decyzje, czy znów będziemy mieć sytuacje podobną, jak przy rozdziale środków z KPO, a może większość z tych pieniędzy wypłynie do firm zagranicznych?
Jak pokazał atak dronowy z września, Polska pilnie potrzebuje skutecznego systemu antydronowego, który mógłby zacząć funkcjonować niemal od zaraz. Aby strącić rosyjskie drony Polska użyła bardzo drogiego sprzętu - rakiet i myśliwców - a w mediach od razu pojawiły się informacje o niemieckich systemach antydronowych. Były szef Kancelarii Premiera Michał Dworczk wskazał, że takich systemów nie trzeba szukać daleko, ponieważ produkują je polskie firmy.
Po raz kolejny prywatna polska firma zbrojeniowa pokazuje, że potrafi dostarczyć wysokiej klasy rozwiązania w jednej z najbardziej konkurencyjnych dzisiaj dziedzin, czyli systemach antydronowych. APS SKYctrl dowodzi, że polscy inżynierowie mogą dostarczać innowacyjne rozwiązania oparte na rodzimej myśli technicznej. Cieszy dodatkowo to, że ich systemy wesprą Chorwację, państwo członkowskie NATO, przyjazne Polsce, które aktywnie angażuje się w Inicjatywę Trójmorza. Mam nadzieję, że to zapowiedź większej aktywności polskiego przemysłu obronnego w obszarze Bałkanów Zachodnich. To region, w którym kolejne polskie rządy starają się być aktywne, a deklarację można wypełnić odpowiednią treścią np. w dziedzinie współpracy przemysłów obronnych
— napisał w mediach społecznościowych były szef KPRM europoseł PiS Michał Dworczyk.
Raport w sprawie uruchomienia produkcji systemu antydronowego dla Chorwacji przez APS SKYctrl przygotował Instytut Wschodniej Flanki. Kontrakt opiewa na ok. 125 mln EUR.
CZYTAJ TAKŻE: Dziwne działania rządu Tuska ws. SAFE. Będzie pełnomocnik ds. programu. „To pokazuje brak zaufania do ministra Kosiniaka-Kamysza”
„Polecam przeanalizowanie tego przypadku”
SAFE zakłada udzielanie przez UE niskooprocentowanych i długoterminowych pożyczek państwom i europejskim przedsiębiorstwom z branży zbrojeniowej. Jest on adresowany do firm z europejskiego rynku, a zatem także do polskich spółek. Z SAFE finansowane mogą być wydatki w siedmiu obszarach: obrona powietrzna i przeciwrakietowa; systemy artyleryjskie; amunicja; drony i systemy antydronowe; zdolności strategiczne i ochrona infrastruktury krytycznej; mobilność wojsk oraz cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja i wojna elektroniczna.
Polska firma APS SKYctrl odniosła duży sukces na europejskim rynku zbrojeniowym, uzyskując chorwacki kontrakt na produkcję systemu antydronowego. Czy Polski rząd także da jej szansę rozwoju?
Ten sukces to również przypomnienie dla naszego rządu, że mamy w Polsce firmy, które mogą pomóc we wzmocnieniu najniższych pięter systemu obrony powietrznej - wciąż mamy tu sporo do zrobienia. Mam nadzieję, że MON weźmie pod uwagę konieczność rozwoju tego typu prywatnych spółek w ramach programu SAFE, bo na razie słyszę głównie MAP, mówiący o kolejnych korzyściach dla państwowego potentata.
PS. Pani Minister Magdalenie Sobkowiak gratuluję funkcji pełnomocnika RM ds. SAFE i polecam przeanalizowanie tego przypadku
—- napisał w sieci europoseł PiS Michał Dworczyk.
