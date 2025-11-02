Grzegorz Sroczyński, dziennikarz Gazeta.pl i RMF FM, w dyskusji z Rafałem Ziemkiewiczem na kanale Igora Jankego ocenił, że choć nie zgadza się z większością poglądów Krzysztofa Bosaka, to uważa go za wybitnego polityka. Przy okazji ostro skrytykował liberałów z Koalicji Obywatelskiej, kojarzonych z transformacją lat 90. „[Bosak] to polityk absolutnie pracowity, ambitny. Czyta, w porównaniu do leniuchów z Platformy oraz innych partii(…) Po prostu oni nic nie czytają” - stwierdził, jako przykład wskazując takich polityków jak Dariusz Rosati czy Janusz Lewandowski. Na wypowiedź (sprzed dwóch tygodni) oburzyła się Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy, a obecnie europoseł KO. „Nie wiedziałam ze Sroczyński jest aż tak głupi. To on nic nie czyta” - skomentowała na portalu X. Pisownię nieco poprawiliśmy.
Była prezydent Warszawy, od 2024 r. natomiast europoseł, Hanna Gronkiewicz-Waltz, jest bardzo aktywna na portalu X. Jej wpisy często są dość… niepokojące. Zarówno za sprawą specyficznej pisowni, jak i dziwnych sugestii - np., że prezydent powinien być wybierany pośrednio przez parlament lub że w czasie kryzysu lepiej mieć walutę niż złoto.
Gronkiewicz-Waltz oburzona… krytyką liberalizmu?
Tym razem uderzyła w Grzegorza Sroczyńskiego, publicystę i dziennikarza o orientacji lewicowej, który jednak należy do tzw. „symetrystów” - dziennikarzy najbardziej znienawidzonych przez środowisko tzw. „silnych razem”. A wszystko przez pewną wypowiedź sprzed… dwóch tygodni.
Ja uważam, że gdyby Kaczyński zrobił premierem Bosaka - a moim zdaniem to jest jedyna w tej chwili kandydatura z tego obozu, to jest polityk wybitny, absolutnie wybitny. Ja nie zgadzam się na pewno z może 70 proc. jego poglądów, z 30 proc. się zgadzam mniej więcej. Natomiast to jest polityk absolutnie pracowity, ambitny. Czyta, w porównaniu do leniuchów z Platformy oraz innych partii, którzy mają wszystko w pompce. Po prostu oni nic nie czytają. Oni powtarzają po prostu to, co było w Gazecie Wyborczej w ‘93 roku - to nadal jest aktualne. Dyskusja na Campusie Polska o wyzwaniach współczesnej ekonomii. Wychodzi pan Rosati, prawda? Ten starszy pan Rosati, wychodzi pan Lewandowski, mówią: „Ach, fantastycznie, wolny handel”, znaczy opowiadają kocopały z lat 90. Po prostu peron odjechał. Bosak jest facetem niebywale ambitnym, sprawnym, czytającym, i tak dalej. Po prostu chapeau bas, choć nie jest to w ogóle polityk z mojej bajki
— powiedział dziennikarz RMF FM i Gazeta.pl w dyskusji z Rafałem Ziemkiewiczem na kanale Igora Jankego w serwisie Youtube.
Nie wiedziałam ze sroczynski jest az tak glupi.to on nic nie czyta np nie ma pojęcia o przyczynach kryzysów w ciągu ostatnich lat tylko czyta jakieś wróżki ekonomiczne
— zdenerwowała się Gronkiewicz-Waltz o drugiej nad ranem.
