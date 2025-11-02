„Oni już się chwieją. Gniją od czasu przegranych wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie były naprawdę rzeczą epokową w Polsce” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS prof. Piotr Gliński, mając na myśli obóz polityczny Donalda Tuska. Były wicepremier w ciekawy sposób mówił również o kwestii sondażowni, które się „wrzuca”. „Jestem socjologiem, panie Donaldzie i ja wiem, jak to się robi” - powiedział.
Zdaniem byłego ministra kultury wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich była „historycznym przełomem” i Donald Tusk „już się nie podniesie”, lecz - jak dodał - „będzie jeszcze dalej manipulował, będzie wrzucał sondażownie”.
Jestem socjologiem, panie Donaldzie, i ja wiem, jak to się robi. Nie ma takiego dużego problemu, żeby to zrobić. Tym bardziej, że ten rynek…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744695-tylko-u-nas-prof-glinski-ciekawie-o-tusku-i-sondazach