TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Gliński ciekawie o Tusku i sondażach! "Jestem socjologiem, panie Donaldzie, i ja wiem, jak to się robi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Poseł PiS, były wicepremier prof. Piotr Gliński na mównicy sejmowej - zdjęcie z debaty nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska w czerwcu 2025 r. / autor: Fratria
Poseł PiS, były wicepremier prof. Piotr Gliński na mównicy sejmowej - zdjęcie z debaty nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska w czerwcu 2025 r. / autor: Fratria

Oni już się chwieją. Gniją od czasu przegranych wyborów prezydenckich. Wybory prezydenckie były naprawdę rzeczą epokową w Polsce” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS prof. Piotr Gliński, mając na myśli obóz polityczny Donalda Tuska. Były wicepremier w ciekawy sposób mówił również o kwestii sondażowni, które się „wrzuca”. „Jestem socjologiem, panie Donaldzie i ja wiem, jak to się robi” - powiedział.

Zdaniem byłego ministra kultury wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich była „historycznym przełomem” i Donald Tusk „już się nie podniesie”, lecz - jak dodał - „będzie jeszcze dalej manipulował, będzie wrzucał sondażownie”.

Jestem socjologiem, panie Donaldzie, i ja wiem, jak to się robi. Nie ma takiego dużego problemu, żeby to zrobić. Tym bardziej, że ten rynek…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych