Zbigniew Ziobro opublikował mocny wpis pod adresem sędziego Henryka Komisarskiego i innych sędziów, którzy - jak to określił - „sami zrzekli się urzędów”. Na samym komentarzu były minister sprawiedliwości nie poprzestał. „Wkrótce przyjdzie dzień, w którym zostanie to skutecznie potwierdzone — formalnie i nieodwołalnie. Bez prawa do odpraw, stanu spoczynku i powrotu do jakiegokolwiek zawodu prawniczego. I nie — to nie groźba…” - czytamy.
Opinią publiczną wstrząsnęła decyzja sędziego Henryka Komisarskiego z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, których uchylił wyrok dożywocia za potrójne morderstwo w Puszczykowie z przyczyn de facto politycznych, czyli obecności przy wydawaniu wyroku w I instancji sędziego, którego nie uznaje obecna władza, nazywając go „neosędzią”.
„Zdradzili państwo polskie”
To mocno bulwersujący przypadek, lecz pamiętamy dobrze, że wielu innych sędziów podważało i nadal podważa status innych sędziów. W tej właśnie sprawie mocny wpis opublikował Zbigniew Ziobro.
Sędzia Henryk Komisarski, który uchylił wyrok dożywocia na mordercę dwójki dzieci i ich matki, bo postanowił nie uznawać innego sędziego, zrzekł się urzędu
— napisał były minister sprawiedliwości. W jaki sposób?
On i wszyscy sędziowie, którzy w swoich wyrokach podważyli status innych sędziów, niedługo znajdą się poza zawodem. Bo zdradzili państwo polskie, któremu ślubowali wierność. Bo złamali Konstytucję — świętość dla każdego obywatela. Bo dla swoich prywatnych interesów podeptali sprawiedliwość i ludzką godność
— wyjaśnił.
Mocna zapowiedź!
Jednakże Ziobro nie poprzestał na tym komentarzu. Padła także pewna zapowiedź.
Sami zrzekli się urzędów, choć jeszcze je pełnią, ale wkrótce przyjdzie dzień, w którym zostanie to skutecznie potwierdzone — formalnie i nieodwołalnie. Bez prawa do odpraw, stanu spoczynku i powrotu do jakiegokolwiek zawodu prawniczego. I nie — to nie groźba, to konsekwencja złamania podstaw prawa przez sędziego, który ślubował stać na straży tego prawa
— czytamy.
