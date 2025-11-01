„To naprawdę się dzieje cały czas i ja mam wrażenie, że to jest właśnie takie systemowe, intencjonalne i celowe ku temu, aby rzeczywiście złamać kręgosłupy, aby opozycja przestała krytykować (…). Niestety ugrupowanie, które miało na ustach pełno haseł związanych z obroną praw kobiet, to właśnie w kobiety uderza najbardziej” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS, była minister Agnieszka Ścigaj.
W polskiej tradycji 1 listopada (uroczystość Wszystkich Świętych) i 2 listopada (Dzień Zaduszny) są dniami zadumy i odwiedzania grobów bliskich. Wspominamy także znane postacie, które odeszły w ciągu minionego roku… To m.in. Barbara Skrzypek, była współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła 15 marca. Kilka dni po przesłuchaniu w prokuraturze…
Agnieszkę Ścigaj zapytano w Telewizji wPolsce24, czy prokuratura nadal boi się sprawy śmierci Barbary Skrzypek i czy milczenie ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara było wyrazem ostrożności, czy też lęku przed przed odpowiedzialnością polityczną.
Nie wiem czy odpowiedzialność wyłącznie polityczna, ale tutaj ja mam takie wątpliwości, czy to nie jest odpowiedzialność karna. Ale myślę, że za kadencji tego rządu tego się nie dowiemy i za wiele nie usłyszymy wyjaśnień, co naprawdę wydarzyło się na tym przesłuchaniu
— odparła poseł PiS.
To, co wiemy, naprawdę budzi bardzo poważne obawy, dlatego że rzeczywiście starsza, schorowana osoba, pani Barbara, była poddana - można powiedzieć - bardzo dużej przemocy psychicznej i takie mamy skutki, jakie mamy
— dodała, wskazując na „wiele znaków zapytania, wiele wątpliwości”, wskazując na uchybienie przy postępowaniu prokuratury w tej kwestii.
I cisza, zasłona milczenia
— spuentowała.
„To jest cykl całych przypadków”
Zdaniem byłej minister w KPRM „to nie był tylko ten przypadek z punktu widzenia społecznego”.
To jest cykl całych przypadków, bo ja przypomnę i panią Anię, która była więziona nawet w sytuacji, w której wymagało jej dziecko z niepełnosprawnością opieki, panią Karolinę, urzędniczki, czyli wiele kobiet po drodze, które były przesłuchiwane, oczywiście młodsze, może bardziej wytrzymałe, jeśli chodzi o ich stan zdrowia niż pani Barbara, ale rzeczywiście mieliśmy do czynienia z kilkoma tego typu sytuacjami na granicy - bym powiedziała - prawa. Już nie mówiąc o moralności i przyzwoitości, kiedy były te urzędniczki traktowane w sposób nieludzki, niezgodnie z prawem, co było potwierdzone przez RPO. Nawet w ostatnim wysłuchaniu sprawozdania pan rzecznik podkreślał i wskazywał na wiele nieprawidłowości podczas tego typu aresztowań, których nie widać żadnych efektów, bo tak naprawdę chodziło tylko o straszenie, a szczególnie tutaj mamy do czynienia z kobietami. Wiemy, że kobiety łatwiej zastraszyć, więc z punktu widzenia społecznego chodzi cały czas, bo to cały czas trwa, o wywołanie takiej paniki
— mówiła Agnieszka Ścigaj.
Cała ta organizacja „Silni Razem”, kiedykolwiek mnie się uda w mediach społecznościowych albo w mediach krytycznie powiedzieć coś o władzy, od razu dostaję takie wpisy, informacje „Uważaj”, „Za ciebie się weźmiemy” (…). Myślę, że nie tylko ja, ale wiele polityków z opozycji w tej chwili tego doświadcza
— dodała.
Uderzają w kobiety
To są po prostu bardzo silne emocje. To jest pewien styl grożenia, straszenia, cały czas jakby takiego psychicznego napiętnowania za to, że ktoś ośmiela się zwracać uwagę władzy czy wskazywać, krytykować ją i to jest taka ogólna atmosfera
— mówił dalej parlamentarzystka, przypominając również o byłej rzecznik SG kpt. Annie Michalskiej.
To jest kolejna kobieta, odważna kobieta, która stawiała czoło w sytuacji kryzysu. W tej chwili zostawiona sama sobie ewidentnie na rozkaz ministra. Po prostu porzucono ją
— powiedziała.
To naprawdę się dzieje cały czas i ja mam wrażenie, że to jest właśnie takie systemowe, intencjonalne i celowe ku temu, aby rzeczywiście złamać kręgosłupy, aby opozycja przestała krytykować (…). Niestety ugrupowanie, które miało na ustach pełno haseł związanych z obroną praw kobiet, to właśnie w kobiety uderza najbardziej
— spuentowała była minister.
