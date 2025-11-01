Należący do „Rzeczpospolitej” serwis rp.pl opublikował sondaż pracowni SW Research (przeprowadzony dla tegoż właśnie portalu), w którym zapytano, czy Zbigniew Ziobro - w związku z zarzutami stawianymi przez prokuraturę - powinien… trafić do aresztu. Co znaczące, oburzenie wyraził nawet lider partii Razem Adrian Zandberg!
Chcą aresztu dla Ziobry
Przypomnijmy, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek domaga się uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze (szefowi MS i PG w latach 2015-2023). Sprawa ma związek z rzekomymi „nieprawidłowościami w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości”. Wniosek skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczy również zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła!
Walka z przestępczością to można powiedzieć moja pasja zawodowa, ale dzisiaj mamy u władzy ludzi, którzy zamiast przestępców, chcą ścigać swoich przeciwników politycznych, a często mścić się za to, że myśmy ścigali przestępców
— mówił w odpowiedzi Zbigniew Ziobro na antenie Telewizji wPolsce24.
Szokujące badanie w rp.pl
Tymczasem w rp.pl („Rzeczpospolita”) ukazało się właśnie badanie…
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Ziobro powinien trafić do aresztu
— czytamy w tekście. Intencjonalnie nie podajemy wyników.
„Obrzydliwy sondaż”
Dlaczego? Wyrażają to dość jasno komentarze, w tym głos oburzenia zaprezentowany m.in. przez lidera partii Razem Adriana Zandberga.
Po co się krępować, zróbmy od razu sondaż, jaki ma być wyrok. Rząd zamówi, Marcin Duma [prezes IBRiS - red.] ogarnie dobór próby, żeby wyniki były jak należy. Smsowe audiotele z nagrodami będzie jak znalazł!
— napisał poseł.
Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa skomentowała badanie dosadniej.
Obrzydliwy sondaż SW Resarch na zlecenie „Rzeczpospolitej”.
— stwierdziła sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Można by przebudować procedurę karną i wyniki sondaży na temat potrzeby skierowania znanych delikwentów do aresztu śledczego uznawać za wiążące. A jak dobrze zadziała, to może by i w ten sposób oceniać, czy winny, czy niewinny, i ewentualnie kary wymierzać
— ironizował dziennikarz WP Patryk Słowik.
