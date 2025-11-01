komentarze

W badaniu zapytano, czy Ziobro... powinien trafić do aresztu. Zandberg dosadnie! "Zróbmy od razu sondaż, jaki ma być wyrok"

Należący do „Rzeczpospolitej” serwis rp.pl opublikował sondaż pracowni SW Research (przeprowadzony dla tegoż właśnie portalu), w którym zapytano, czy Zbigniew Ziobro - w związku z zarzutami stawianymi przez prokuraturę - powinien… trafić do aresztu. Co znaczące, oburzenie wyraził nawet lider partii Razem Adrian Zandberg!

Chcą aresztu dla Ziobry

Przypomnijmy, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek domaga się uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze (szefowi MS i PG w latach 2015-2023). Sprawa ma związek z rzekomymi „nieprawidłowościami w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości”. Wniosek skierowany do marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczy również zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła!

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze! Szef MS chce aresztowania byłego ministra. Opowieści o „grupie przestępczej”

Walka z przestępczością to można powiedzieć moja pasja zawodowa, ale dzisiaj mamy u władzy ludzi, którzy zamiast przestępców, chcą ścigać swoich przeciwników politycznych, a często mścić się za to, że myśmy ścigali przestępców

— mówił w odpowiedzi Zbigniew Ziobro na antenie Telewizji wPolsce24.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Ziobro nie zostawił suchej nitki na stawianych mu zarzutach. „Nawet ‘Silni razem’ widzą, że to się nie trzyma kupy”

Szokujące badanie w rp.pl

Tymczasem w rp.pl („Rzeczpospolita”) ukazało się właśnie badanie…

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – Ziobro powinien trafić do aresztu

— czytamy w tekście. Intencjonalnie nie podajemy wyników.

Obrzydliwy sondaż”

Dlaczego? Wyrażają to dość jasno komentarze, w tym głos oburzenia zaprezentowany m.in. przez lidera partii Razem Adriana Zandberga.

Po co się krępować, zróbmy od razu sondaż, jaki ma być wyrok. Rząd zamówi, Marcin Duma [prezes IBRiS - red.] ogarnie dobór próby, żeby wyniki były jak należy. Smsowe audiotele z nagrodami będzie jak znalazł!

— napisał poseł.

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa skomentowała badanie dosadniej.

Obrzydliwy sondaż SW Resarch na zlecenie „Rzeczpospolitej”.

— stwierdziła sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.

Można by przebudować procedurę karną i wyniki sondaży na temat potrzeby skierowania znanych delikwentów do aresztu śledczego uznawać za wiążące. A jak dobrze zadziała, to może by i w ten sposób oceniać, czy winny, czy niewinny, i ewentualnie kary wymierzać

— ironizował dziennikarz WP Patryk Słowik.

