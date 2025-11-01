„Panie Żurek, WALDKU ŻUREK. Dlaczego ciągle, bezpodstawnie, jakimiś ogólnymi hasłami wytykasz mnie Polakom jako ucieleśnienie jakiegoś zła?” - napisała na X prof. Krystyna Pawłowicz. Sędzia odniosła się tym samym do zarzutów ministra Żurka, który podał ją po raz kolejny jako rzekomo negatywny przykład pracy w TK.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiadał w Radiu Zet na pytania o „ustawę praworządnościową” i sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. W tym kontekście posłużył się - w jego mniemaniu - „negatywnymi przykładami” m.in. prof. Krystyna Pawłowicz.
Chciałbym, żeby ci nowi sędziowie, jeżeli zostaną wybrani legalnie, żeby pokazywali, jak wygląda praca w trybunale i żeby obywatelom pokazali różnicę. Tu macie panią Pawłowicz, pana Piotrowicza i pana Święczkowskiego. Chcecie mieć taki skład? A tutaj macie autorytety prawa, profesorów, uznanych, szanowanych powszechnie, którzy pokazują wam kuchnię trybunału
— powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
CZYTAJ WIĘCEJ: Co Żurek knuje wobec Trybunału Konstytucyjnego? Zaskakujące słowa o prezesie Święczkowskim. „Poczekajmy, czas pokaże”
„Wytykasz mnie Polakom”
Sędzia Krystyna Pawłowicz zwróciła się bezpośrednio do ministra Żurka, chcąc dowiedzieć się, dlaczego wziął ją na celownik.
Panie Żurek, WALDKU ŻUREK. Dlaczego ciągle, bezpodstawnie, jakimiś ogólnymi hasłami wytykasz mnie Polakom jako ucieleśnienie jakiegoś zła? CO, JAKIE BEZPRAWIE zarzucasz mi KONKRETNIE? CO złego robię jako LEGALNIE WYBRANY przez demokratyczny SEJM sędzia TK?
— napisała Krystyna Pawłowicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744681-prof-pawlowicz-waldku-zurek-dlaczego-mnie-wytykasz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.