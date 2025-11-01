Polacy nie chcą, aby Sikorski zastąpił Tuska na stanowisku premiera? Takie rozwiązanie popiera zaledwie 33,1 procent badanych

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Radosław SIkorski / autor: Fratria
Radosław SIkorski / autor: Fratria

44,6 proc. badanych jest przeciwnych zastąpieniu Donalda Tuska przez Radosława Sikorskiego na stanowisku premiera; 33,1 proc. wyraziło poparcie dla objęcia przez Sikorskiego tej funkcji, a 22,3 proc. jest niezdecydowanych” - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Na pytanie, czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera 44,6 proc. badanych odpowiedziało, że nie, z czego 24,8 proc. odparło „raczej nie”, a 19,8 proc. „zdecydowanie nie”.

Z kolei poparcie dla objęcia przez Sikorskiego tej funkcji wyraziło 33,1 proc. ankietowanych. Z tego 10,0 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23,1 proc. „raczej tak”.

W badaniu zwrócono uwagę, że aż 22,3 proc. respondentów pozostało niezdecydowanych, wybierając odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Podział partyjny

Z sondażu wynika, że wśród wyborców koalicji rządzącej - Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy - 51 proc. ankietowanych sprzeciwia się temu pomysłowi. Z kolei 33 proc. poparłoby zmianę na stanowisku premiera, a zaledwie 16 proc. w tej grupie nie wyraziło jasnej opinii.

Wśród wyborców opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, 32 proc. badanych poparłoby Sikorskiego jako premiera, podczas gdy 46 proc. jest temu pomysłowi przeciwnych. Niezdecydowanych w tej grupie było 22 proc.

W badaniu podkreślono, że największe zróżnicowanie i największy odsetek niezdecydowanych (38 proc.) odnotowano w grupie „pozostałych wyborców”. Wśród tych, którzy mieli wyrobioną opinię, 38 proc. ankietowanych poparłoby kandydaturę Radosława Sikorskiego, a 24 proc. było przeciwnych.

Badanie

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24-26 października 2025 roku metodą CATI i CAWI na próbie 1000 osób.

CZYTAJ TAKŻE:

Koalicja Obywatelska na czele SONDAŻU, ale bez większości w Sejmie. Formacja Brauna może odegrać kluczową rolę?

Prezydent Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Zaskakująca zmiana na podium i spore spadki notowań polityków koalicji

Czym powinien zająć się Szymon Hołownia? Większość Polaków uważa, że odnalazłby się poza polityką. SONDAŻ

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych