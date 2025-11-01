„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał postanowienie z 31 października 2025 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie” - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Zgodnie z podpisanym postanowieniem od 3 listopada 2025 r. do 2 listopada 2026 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie. Kontyngent ma mieć liczebność do 60 żołnierzy i pracowników.
W postanowieniu zapisano, że Polski Kontyngent Wojskowy zostanie użyty w celu udziału w misji pokojowej.
Ogólny zakres zadań PKW będzie obejmował monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa oraz współpracę z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w strefie odpowiedzialności
— napisano w postanowieniu.
Obecnie obowiązujące postanowienie, podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę, wygasa po 2 listopada.
Polski kontyngent od 20 lat na misji
Polscy żołnierze obecni są w Bośni i Hercegowinie od ponad 20 lat. Początkiem polskiego zaangażowania był udział w międzynarodowych Siłach Implementacyjnych IFOR. Rada Ministrów RP 5 grudnia 1995 r. podjęła decyzję o skierowaniu polskiego batalionu do udziału w Brygadzie Nordycko-Polskiej (NORDPOLBDE). W rejon operacji wyjechał 16. batalion powietrzno-desantowy zgłoszony w tym czasie do uczestnictwa w programie Partnerstwa dla Pokoju.
W czerwcu 2004 r. na szczycie NATO w Stambule podjęto decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie siłom Unii Europejskiej. 1 grudnia 2010 roku realizację zadań szkoleniowo-doradczych rozpoczęła pierwsza zmiana PKW EUFOR/MTT.
Obecnie polski kontyngent wojskowy w Bośni i Hercegowinie, działający w ramach sił EUFOR, m.in. monitoruje przestrzeganie porozumień i traktatów międzynarodowych w przydzielonym rejonie odpowiedzialności oraz wspiera władze lokalne w utrzymaniu bezpieczeństwa.
