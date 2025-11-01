WIDEO

Ogórki z Indii w Biedronce. Sasin: Rząd Tuska nie tylko porzucił walkę o interesy polskich rolników w UE, ale w kraju również nie podejmuje działań

Czytaj więcej
W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wideo, na którym widać słoik korniszonów z popularnej sieci sklepów Biedronka, które zostały importowane… z Indii. „Dlatego tak ważne jest wspieranie polskiej własności, także w handlu - napisał na X b. wicepremier i b. szef MAP Jacek Sasin.

Ogórki z Indii stały się głośne za sprawą nagrania wideo, zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Tusk zawiódł

Do informacji o ogórkach z drugiego końca świata odniósł się na platformie X były wicepremier Jacek Sasin, który zauważył, że w momencie, gdy polskie rolnictwo przeżywa szczególnie ciężki czas, w polskich sklepach pojawiają się warzywa z dalekiej Azji.

Dlatego tak ważne jest wspieranie polskiej własności, także w handlu. Rząd Tuska nie tylko porzucił walkę o interesy polskich rolników w UE (brak sprzeciwu wobec umowy z Mercosur, zgoda na liberalizację handlu z Ukrainą, plany nowego budżetu na rolnictwo, okrojonego o 1/3), lecz w kraju również nie podejmuje żadnych działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego i umacniania polskiego kapitału

— napisał Jacek Sasin.

