W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wideo, na którym widać słoik korniszonów z popularnej sieci sklepów Biedronka, które zostały importowane… z Indii. „Dlatego tak ważne jest wspieranie polskiej własności, także w handlu - napisał na X b. wicepremier i b. szef MAP Jacek Sasin.
Ogórki z Indii stały się głośne za sprawą nagrania wideo, zamieszczonego w mediach społecznościowych.
Tusk zawiódł
Do informacji o ogórkach z drugiego końca świata odniósł się na platformie X były wicepremier Jacek Sasin, który zauważył, że w momencie, gdy polskie rolnictwo przeżywa szczególnie ciężki czas, w polskich sklepach pojawiają się warzywa z dalekiej Azji.
Dlatego tak ważne jest wspieranie polskiej własności, także w handlu. Rząd Tuska nie tylko porzucił walkę o interesy polskich rolników w UE (brak sprzeciwu wobec umowy z Mercosur, zgoda na liberalizację handlu z Ukrainą, plany nowego budżetu na rolnictwo, okrojonego o 1/3), lecz w kraju również nie podejmuje żadnych działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego i umacniania polskiego kapitału
— napisał Jacek Sasin.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744672-ogorki-z-indii-w-biedronce-znamienny-komentarz-jacka-sasina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.