„Trudno powiedzieć, że czas leczy rany. Wiemy, w jakich okolicznościach zmarła pani Barbara Skrzypek. Wiemy, że zmarła kilka dni po bardzo brutalnym przesłuchaniu, jakie jej urządzono bez wsparcia adwokata. Ta kobieta, która była ciężko chora na serce, tak bardzo przeżyła to przesłuchanie, że odeszła. Mogła jeszcze żyć wiele lat i my z tą śmiercią się nie możemy pogodzić. Podobnie jak bliscy pani Barbary Skrzypek, tak też jej współpracownicy i wszyscy ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością. Uważamy, że ona jest ofiarą reżimu Donalda Tuska” – powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Maria Koc.
Kościół katolicki 1 listopada obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wspomina tego dnia wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie, w tym ludzi ze świata polityki. 15 marca br. zmarła Barbara Skrzypek, współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. O tym, czy czas leczy rany, mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Maria Koc.
— mówiła.
Dopóki ta śmierć nie zostanie wyjaśniona, a winni tego bezkarnego przesłuchania, wstrząsającego przesłuchania, nie zostaną ukarani, trudno jest, aby te rany się zabliźniły. Pani Barbara Skrzypek i jej śmierć jest symbolem tego, jak wielkie bezprawie dzieje się teraz w Polsce, jak zaszczuć można każdą osobę, nawet starszą panią, która właściwie całe życie przepracowała, pracowała dla Polski i nigdy nic nie można jej było przecież zarzucić, ale można było ją zaszczuć w śledztwie, w przesłuchaniu, gdzie naprzeciwko niej usiadło kilka osób motywowanych politycznie zemstą polityczną. I skończyło się to tak, jak się skończyło. Pamiętamy o pani Barbarze Skrzypek, będziemy pamiętać, ale będziemy też żądać, aby ci, którzy do tej śmierci doprowadzili, ponieśli konsekwencje
— podkreśliła Maria Koc.
„Oni chcą ten temat przemilczeć”
Oceniła, że milczenie rządu w tej spawie jest znaczące.
Jest znaczące, dlatego że oni chcą ten temat przemilczeć. Oni myślą, że Polacy o tym zapomną i chcieliby, żeby te osoby, które brały udział w tym przesłuchaniu, chociażby pani prokurator Wrzosek, żeby te osoby nie poniosły nigdy żadnej odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Przypomnę, że nie ma żadnych protokołów z tego przesłuchania. Działy się tam rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, a przede wszystkim pani Barbara Skrzypek była pozbawiona pomocy swojego pełnomocnika, co jest w ogóle zupełnie działaniem bez precedensu
— wskazała poseł PiS.
Jeżeli osoba przesłuchiwana życzy sobie, aby to przesłuchanie odbyło się w obecności jego jej pełnomocnika, to tak powinno się stać. Więc tutaj jest wiele nieprawidłowości i rządzący wiedzą, że to ciąży na ich wizerunku. Dlatego przemilczają tę sprawę, ale do tej sprawy kiedyś wrócimy. To nie jest tak, że można bezkarnie łamać prawo. To nie jest tak, że można w Polsce zaszczuć osoby niewinne, osoby słabsze i nie ponieść za to konsekwencji. Kiedyś taki czas nadejdzie. Jestem przekonana, że wcale niedługo po to, aby po prostu nigdy więcej się takie bezprawie w Polsce nie wydarzyło
— zastrzegła Maria Koc.
„Prokuratura nie jest wiarygodna”
Zaznaczyła, że „prokuratura pod rządami Donalda Tuska, ministra Bodnara, teraz ministra Żurka nie jest wiarygodna”.
Jest maksymalnie upolityczniona. Na jej czele stoi neo-prokurator krajowy, który przecież został umieszczony na tym stanowisku niezgodnie z prawem, więc trudno od tej prokuratury oczekiwać, że będzie działała w interesie społeczeństwa. Ona działa w interesie rządzących, więc teraz w tej kwestii pewnie też nie zabierze głosu albo będzie prowadzić takie działania, które będą markowane. Ale przyjdzie czas, że ta władza się zmieni i przyjdzie czas, że prawo upomni się o tych najsłabszych. A uważam, że pani Barbara Skrzypek jako osoba będąca już na emeryturze, która przecież nie miała nic do ukrycia, która zgłosiła się na przesłuchanie, chciała udzielić informacji, ale po prostu ją zaszczuto, że po prostu o jej prawa też ktoś się kiedyś upomni, bo no nie może być tak, że takie bezprawie będzie przemilczane. Więc pani redaktor po prostu pamiętamy o pani Barbarze Skrzypek. Pamiętamy też o innych ofiarach tej władzy, która działa teraz wbrew prawu, łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy
— dodała poseł PiS.
