„‘Funkcjonariuszka PiS’, tak ją teraz traktuje Waldemar Żurek. Nie będzie mieć wsparcia prokuratury, ponieważ jest ‘funkcjonariuszką PiS’. To jest pewien sygnał wysłany, że w jakiejkolwiek funkcji służyłeś w państwie PiS, to my się od ciebie odcinamy” - powiedziała publicystka Aleksandra Rybińska w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wycofania się prokuratury z dalszego oskarżania Piotra Zelta, który znieważył kpt. Annę Michalską. Przypomnijmy, w swoim wpisie w mediach społecznościowych nazwał ją „twarzą bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS”. Apelacja z prokuratury została wycofana na osobiste polecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Publicystka opowiedziała również o swoim wyjeździe do Danii, gdzie dziennikarze mieli spotkanie z przedstawicielami władzy.
Byłam w Danii na spotkaniu dziennikarzy z przedstawicielami duńskiego rządu, Dania jest bardzo antyimigracyjna, pytaliśmy o pakt migracyjny. Uzyskaliśmy odpowiedź, że oni nie wiedzą, dlaczego Donald Tusk mówi, że paktu migracyjnego nie będzie. Mówią, że Polska jest z Danią w grupie państw, które pracują nad uzupełnieniem paktu migracyjnego o kolejne przepisy. Tam byli zdziwieni, a my nie potrafiliśmy wyjaśnić, co się naprawdę dzieje. Oni mówili, że nic się w tej kwestii nie zmieniło
— powiedziała.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Piotr Zelt jednak nie odpowie za znieważenie kpt. Anny Michalskiej? Szokujące ustalenia wPolsce24! W tle decyzja ministra Żurka
Semka: Ekipa Tuska nie zmieniła zdania wobec obrońców granic
Do sprawy kpt. Michalskiej odniósł się Piotr Semka. Dziennikarz nie krył podziwu względem postawy byłej rzecznik prasowej Straży Granicznej.
Byłem pod ogromnym wrażeniem konferencji, gdzie panią Michalską otaczała grupa dziennikarzy. Każdy, kto ma za sobą staż w Sejmie, gdzie dziennikarki Radio ZET czy RMF FM potrafią otaczać osoby, które są uznawane za wrogów publicznych, zna tę gamę złośliwości zaczepek, pytań, które są złożone z piętrowych insynuacji. Obserwowałem ze ściśniętym gardłem, w jaki sposób strumienie nienawiści uderzyły w panią Michalską. Ona nie była osobą, która była doświadczona w mediach, znała te chwyty i charakterystyczny tembr głosu dziennikarek, które z największą złością i nienawiścią zwracały się do biednej i skromnej dziewczyny. Ona nagle stanęła wobec całego strumienia złości
— wytłumaczył.
Dodał również:
Cofnięcie apelacji ze strony ministra Żurka to jest przypomnienie, że to stanowisko wobec obrońców granic ze strony ekipy Tuska się nic nie zmieniło.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Tobiasz Bocheński o batalii Anny Michalskiej: Osoba, która pryncypialnie stała na gruncie obrony państwa polskiego, jest za to karana
Wikło: Kpt. Michalska przeszła emocjonalne piekło
Marcin Wikło przypomniał, jak wyglądały konferencje z udziałem kpt. Michalskiej. Ówczesna rzecznik przeszła istne piekło, zgotowane przez środowiska lewicowo-liberalne.
Jestem ciągle poruszony, gdy sobie przypominam twarz pani Anny Michalskiej, gdy lżona na konferencjach łykała łzy. Odpowiadała twardo, nie mogła być zbyt emocjonalna. Swoją pracę wykonywała wzorowo i pokazała, na czym może polegać praca rzecznika prasowego w bardzo trudnym czasie. Widać, że emocjonalnie bardzo dużo ją to kosztowało. Myślę, że teraz też się dusi, bo ciągle jest w służbie, ale nie może powiedzieć prawdy publicznie. To kolejna tortura na nią nałożona
— powiedział.
Odniósł się również do hipokryzji ze strony Koalicji 13 Grudnia, która po objęciu władzy zmieniła zdanie o obrońcach polskich granic.
Dobrze, że stajemy w obronie munduru. To, co teraz słyszymy od Koalicji 13 Grudnia: „Murem za polskim mundurem”, to jest bzdura i niedorzeczność. Absolutne odwrócenie pojęć
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Straż Graniczna nie zamierza wspierać kpt. Anny Michalskiej? Zdumiewająca odpowiedź rzecznika SG
Matuszak: Kpt. Michalska obrońcą polskich granic
Głos zabrał również Dariusz Matuszak, który wyjaśnił, jak postrzega i działa ekipa Tuska.
Nie było Polski, było państwo PiS, każdy, kto służył temu reżimowi, jest naznaczony i można go zniszczyć […] Państwo nie opowiada się za swoimi obrońcami. Pani kpt. Michalska była de facto obrońcą naszych granic
— wyjaśnił.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Batalia sądowa Anny Michalskiej. Mariusz Kamiński: To symboliczna i podła zdrada rządu wobec swoich funkcjonariuszy
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744662-rybinska-kpt-michalska-to-wg-zurka-funkcjonariusz-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.