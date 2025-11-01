„Mamy prezydenta wizjonera. Nagroda „Człowiek Wolności” nie jest za 85 dni prezydentury, tylko za szersze państwowe działalności Karola Nowickiego - wcześniej jako pracownika IPN, później dyrektora muzeum II Wojny Światowej, prezesa IPN i wreszcie teraz jako prezydenta” - powiedział Marcin Wikło w „Salonie Dziennikarskim” Jacka Karnowskiego na antenie Telewizji wPolsce24.
Prezydent może zjednoczyć prawicę
Wikło odniósł się do osoby prezydenta Karola Nawrockiego, który może okazać się spoiwem polskiej prawicy.
Nawet Donald Tusk mówi, że prezydent Karol Nawrocki to jest konfederata. Na pewno się to wyborcom Konfederacji nie spodoba. Nie jest do końca prawdą, chociaż dzięki tym głosom również zwyciężył i to może być łącznik między środowiskiem Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj takie połączenie poprzez konflikt liderów, a właściwie pewną nie mądrość Sławomira Mentzena wydaje nam się niemożliwy. Ale to się gdzieś wokół Pałacu Prezydenckiego kiedyś ułoży. To są sprawy oczywiste, ale trzeba je powtarzać
— powiedział.
Następnie kontynuował:
Na tym etapie kampanii wyborczej, myślę, że już jest kampania wyborcza, mimo że 2 lata przed wyborami, trzeba myśleć o rządzie samodzielnym, o koalicji później. Chociaż takie rzeczy jak pakt senacki, o którym się mówi, trzeba dogadać wcześniej.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Pakt senacki vs. pakt prezydencki. Wipler: Prezydent Nawrocki ma autorytet, by zbudować jedność na prawicy
Polska wchodziła do innej UE
Dziennikarz zaznaczył, że prezydent Nawrocki będzie walczyć o suwerenność Polski w UE.
Nie na taką Unię Europejską się umawialiśmy. Chcemy być podmiotowym państwem w ramach Unii Europejskiej i tu się nic nie zmienia. Polacy ciągle mają takie samo zdanie. Natomiast są mutacje myśli na temat Unii Europejskiej. Poddanie jakiejkolwiek bzdury unijnej pod wątpliwość od razu skutkuje u niektórych hasłem „polexit”. Nikt nas znikąd nie wyprowadza, ale mamy jako suwerenne państwo prawo podnosić te wątpliwości i Prezydent robi to bardzo konsekwentnie
— wyjaśnił.
Prezydent Nawrocki „Człowiekiem Wolności”
Wikło argumentował, że przyznanie prezydentowi Nawrockiemu nagrody „Człowiek Wolności” została przyznana za całokształt działalności.
— wyjaśnił.
Dodał również:
Jest bardzo konsekwentny w tym, co robi. Z Polską w sercu myśląc o wolności. Myślę, że człowiek wolności jak się patrzy. Absolutnie nie mieliśmy wątpliwości, że ta postać powinna być uhonorowana w tym roku.
