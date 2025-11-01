„Brejdygant Stanisław oskarża w Wyborczej Kościół o nacjonalizm, nietolerancję i inne zła. Drogi Panie Stanisławie, przebudził się pan 35 lat za późno, bo to na początku lat 90 Kościół zaczął obrastać w nacjonalistyczne i mafijne piórka, niepoddany żadnej kontroli ani ekonomicznej, ani moralnej, oderwał się od chrześcijaństwa, stał się mafijny i przestępczy i rósł w siłę dzięki każdej władzy i wieloletniej obojętności ludzi takich jak Pan” - atakowała profesor Magdalena Środa na Facebooku.
Aktor i reżyser Stanisław Brejdygant zaatakował polski Kościół w „Gazecie Wyborczej”.
Oskarżam Kościół katolicki w Polsce, a ściślej jego Episkopat o zdradę misji, do której został powołany, o zdradę Chrześcijaństwa
— grzmiał.
Otóż w ostatnim czasie w moim kraju, nie bez powodu nazywanym katolickim, wobec faktu, że wciąż bodaj większość narodu przyznaje się do wyznania rzymsko-katolickiego, mają miejsce karygodne wystąpienia ludzi mieniących się katolikami i jakoby działających w obronie Kościoła, którzy w tychże wystąpieniach głoszą skrajnie antychrześcijańskie hasła, nawołując do nienawiści i pogardy dla bliźnich innego wyznania, a także współwyznawców, którzy nie podzielają ich antychrześcijańskich poglądów
— przekonywał.
Środa atakuje
Jego ataki skomentowała profesor Magdalena Środa, która oburzyła się na to… że były one niewystarczające.
Brejdygant Stanisław oskarża w Wyborczej Kościół o nacjonalizm, nietolerancję i inne zła. Drogi Panie Stanisławie, przebudził się pan 35 lat za późno, bo to na początku lat 90 Kościół zaczął obrastać w nacjonalistyczne i mafijne piórka, niepoddany żadnej kontroli ani ekonomicznej, ani moralnej, oderwał się od chrześcijaństwa, stał się mafijny i przestępczy i rósł w siłę dzięki każdej władzy i wieloletniej obojętności ludzi takich jak Pan
— pisała.
Może pora uderzyć się pierś, zamiast odkrywać kościelne zło, które na dobre zadomowiło się w polskiej sferze publicznej. Podkreślam - dzięki obojętności ludu, elit oraz pazerności władzy, której przedstawiciele nigdy nie byli specjalnie wierzący (w każdym razie nie w Jezusa), ale zawsze liczyli na polityczne wsparcie Kościoła i ciemnogrodu, którym zarządzał
— wskazywała.
CZYTAJ TAKŻE: Tego jeszcze nie było! Tusk „reproduktorem” kibolstwa i nacjonalizmu? Środa: Nie zrozumiał, o co chodzi. Do ‘orlików’ się zapalił
as/Wyborcza.pl/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744651-brejdygant-uderzyl-w-kosciol-sroda-stwierdzila-ze-to-malo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.