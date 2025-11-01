„Nie chcę doradzać ministrowi Ziobrze, co powinien zrobić, twierdzę, że tak jak mówią Francuzi: ‘Kto się tłumaczy, ten sam siebie oskarża’” - powiedział Dariusz Matuszak w „Salonie Dziennikarskim” Jacka Karnowskiego na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do represji politycznych stosowanych przed Koalicję 13 Grudnia.
W ostatnim czasie rząd Koalicji 13 Grudnia wziął na cel byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz ówczesnego zastępcę Michała Wosia. Ekipa Tuska zarzuca politykom PiS nieprawidłowości w użytkowaniu pieniędzy z funduszu sprawiedliwości. Wosiowi zarzuca się nielegalne przekazanie 25 mln zł. na zakup oprogramowania Pegasus. Na Ziobrze mają ciążyć absurdalne zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Do Sejmu trafił wniosek ministra Waldemara Żurka…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744647-matuszak-o-represjach-na-ziobrze-nie-powinien-sie-tlumaczyc