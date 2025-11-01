TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Matuszak o represjach na Ziobrze. "Jak się zaczynasz tłumaczyć, dlaczego uciekłeś przed więzieniem, to już przegrałeś"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Dariusz Matuszak w "Salonie Dziennikarskim" na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Dariusz Matuszak w "Salonie Dziennikarskim" na antenie Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

Nie chcę doradzać ministrowi Ziobrze, co powinien zrobić, twierdzę, że tak jak mówią Francuzi: ‘Kto się tłumaczy, ten sam siebie oskarża’” - powiedział Dariusz Matuszak w „Salonie Dziennikarskim” Jacka Karnowskiego na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do represji politycznych stosowanych przed Koalicję 13 Grudnia.

W ostatnim czasie rząd Koalicji 13 Grudnia wziął na cel byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz ówczesnego zastępcę Michała Wosia. Ekipa Tuska zarzuca politykom PiS nieprawidłowości w użytkowaniu pieniędzy z funduszu sprawiedliwości. Wosiowi zarzuca się nielegalne przekazanie 25 mln zł. na zakup oprogramowania Pegasus. Na Ziobrze mają ciążyć absurdalne zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Do Sejmu trafił wniosek ministra Waldemara Żurka…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych