TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Semka o śp. Barbarze Skrzypek. "Ta śmierć nie wpłynęła na aparat władzy, wręcz na odwrót"; "Żadnej refleksji"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Piotr Semka przypomina o śmierci Barbary Skrzypek / autor: Fratria
Piotr Semka przypomina o śmierci Barbary Skrzypek / autor: Fratria

To jest najbardziej ponury bilans tych paru miesięcy, które minęły od śmierci pani Skrzypek. Ta śmierć nie wpłynęła na aparat władzy, wręcz na odwrót. Premier rządu sam zapowiada rozliczenia i rzuca oskarżenia. Słynna rozmowa z panią Justyną Dobrosz-Oracz, gdzie ona wręcz podrzuca nazwiska i pyta co z dalszymi działaniami” - powiedział Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim” Jacka Karnowskiego na antenie Telewizji wPolse24.

Dziś obchodzimy święto Wszystkich Świętych obchodzone jest 1 listopada i stanowi czas zadumy oraz refleksji nad przemijaniem. Tego dnia wierni wspominają wszystkich świętych – zarówno tych oficjalnie kanonizowanych, jak i anonimowych, którzy swoim życiem osiągnęli świętość. Tradycyjnie odwiedza się cmentarze, zapala znicze i składa kwiaty na grobach bliskich, oddając im hołd i modląc się za ich dusze.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych