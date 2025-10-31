„Tusk nie robi teraz nic innego, jak tylko podkręca emocje w swoim elektoracie po to, żeby o tym mówili. Po to, żeby nie mówili o liberalizacji handlu z Ukrainą, żeby nie mówili o Mercosurze, żeby nie mówili o nieudolności rządu” - mówił dla Telewizji wPolsce24 Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, były minister środowiska, pytany o sprawę ataku na byłego szefa MS Zbigniewa Ziobrę.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Michał Woś: Zbigniew Ziobro będzie walczył do końca. Wszystkich strażaków wezmą do tej grupy przestępczej?
W rozmowie została poruszona kwestia zwrócenia się przez prokuraturę do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze i wydanie zgody na jego aresztowanie. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego funkcją szefa MS; jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą.
CZYTAJ TAKŻE: Aberracja! Sadurski zestawił sytuację Ziobry i… niemieckiego zbrodniarza Eichmanna! Jego słowa przeraziły nawet Werner
Podkręcanie emocji
Redaktor Wojciech Biedroń zapytał Wosia, jaki sens ma areszt wobec ministra Zbigniewa Ziobry, skoro „śledztwo” zbliża się ku końcowi. Poseł wskazał, że w tej sprawie chodzi po prostu o politykę i „poczynienie zadość najbardziej rozgrzanym”.
Tusk nie robi teraz nic innego, jak tylko podkręca emocje w swoim elektoracie po to, żeby o tym mówili. Po to, żeby nie mówili o liberalizacji handlu z Ukrainą, żeby nie mówili o Mercosurze, żeby nie mówili o nieudolności rządu
— wskazał.
Tusk podjął decyzję, że to jest jedyne, co mu zostało - podkręcać emocje jakimiś pseudo rozliczeniami i wmawiać społeczeństwu, że to są jacyś złodzieje i tak dalej. To jest absolutną nieprawdą, więc cóż może lepiej zadziałać na społeczeństwo, jak nie areszt dla tego, kogo od lat ścigali, czyli Zbigniewa Ziobry
— mówił.
Chodzi o to, żeby w mediach przy nazwisku Ziobry była informacja o areszcie
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro zdradził, o czym rozmawiał w Budapeszcie z premierem Orbanem! „Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi”
Polityczny spektakl
Michał Woś zwrócił uwagę, że w normalnych sytuacjach, aby wsadzić kogoś do aresztu, to na samym końcu procesu jest wyrok i wtedy sąd decyduje, czy ktoś jest winny, czy niewinny.
Natomiast można faktycznie zastosować tzw. środki zapobiegawcze i one mają zabezpieczyć tok śledztwo. Jakie są przesłanki? M.in. surowość kary, ale także próby mataczenia, czyli że ktoś próbuje ustalać ze świadkami jakieś wersje i w ten sposób prokuraturze „sypie się” postępowanie
— wyjaśnił.
Nie ma żadnych przesłanek. To, że to śledztwo się toczy, to cała Polska wie od półtora roku. (…) Wszyscy wiedzą, że to śledztwo się toczy. Gdyby Zbigniew Ziobro chciał utrudniać to śledztwo, mataczyć, to miał półtora roku
— zauważył.
Chodzi o spektakl polityczny, o paliwo dla Tuska, żeby mógł „odgrzać tego kotleta” związanego z tzw. rozliczeniami, bo ma gigantyczny problem - przez dwa lata nie znaleźli żadnej afery
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: 6 listopada Komisja Regulaminowa zajmie się sprawą immunitetu Ziobry. TVN otrzymał wniosek… szybciej niż były minister!
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744624-tylko-u-nas-atak-na-ziobre-wos-paliwo-dla-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.