Niska cena tubek z musami owocowymi jest efektem m.in. wykorzystania do ich produkcji darmowej folii testowej - podkreśla firma Dawtona w oświadczeniu przesłanym PAP, w związku z publikacjami medialnymi na temat gadżetów kampanijnych dla polityków. O spółce głośno jest w kontekście działki przeznaczonej pod budowę CPK, którą kupił wiceprezes zarządu Dawtony Piotr Wielgomas.
Wirtualna Polska opisała dziś, jak spółka Dawtona, której wiceprezes Piotr Wielgomas kupił działkę przeznaczoną pod budowę CPK, wyprodukowała przed wyborami w 2023 r. specjalnie dla polityków PiS serię tubek z musami owocowymi, z ich wizerunkami i logiem partii. Według portalu saszetki, które w hurcie kosztowały wówczas ok. 2 zł netto za sztukę, firma sprzedała po 50 gr.
Od czego zależy finalna cena tego rodzaju produktu?
Dawtona, poproszona przez PAP o komentarz w tej sprawie, oświadczyła, że gadżety reklamowe dla polityków zamówione przez firmę ENI (jej wieloletniego kontrahenta), były typowym zamówieniem wyrobu pod marką własną. Wyjaśniła, że finalna cena takiego produktu uzależniona jest od wielu czynników.
Cena producenta podana w artykule wynikała z tego, że w opisanym przypadku została wykorzystana folia testowa. (…), którą zakład otrzymuje bezpłatnie.
Taka folia - jak podała firma - przychodzi zwykle w dużych partiach i jeżeli spełnia wymagania jakościowe, może zostać użyta do produkcji np. nowych smaków lub krótkich serii. Ponadto - jak wytłumaczono - przy seriach krótkich nie trzeba ponosić kosztów specjalnego opakowania do magazynowania (np. kartonów, przegródek, czy streczu do owijania), a jeśli klient odbiera taki produkt własnymi środkami, to cena jeszcze spada.
„Otrzymujemy wiele zleceń nietypowych”
Dawtona zaznaczyła również, że każda sprzedaż jest zaewidencjonowana i rozliczona stosownym dokumentem księgowym.
Otrzymujemy wiele zleceń nietypowych i produkcja zakładu nie wnika w daną serię produktu. Tak również było w opisanym przypadku
Firma dodała, że 60 proc. towarów wytwarzanych przez Grupę Dawtona to produkty pod marką własną jej kontrahentów.
