Samuel Pereira na antenie Telewizji wPolsce24 zadzwonił do rzecznika Straży Granicznej, aby zapytać go o bulwersującą sprawę braku obrony byłej rzecznik tej służby kpt. Anny Michalskiej. Jego zachowanie było wręcz zdumiewające.
Samuel Pereira na antenie Telewizji wPolsce24 (na żywo!) zadzwonił do rzecznika prasowego Komendanta Głównego Straży Granicznej - ppłk. SG Andrzeja Juźwiaka.
Chcieliśmy uzyskać komentarz do samej sprawy pani kapitan Anny Michalskiej, ale też do decyzji prokuratury, żeby wycofać się z apelacji. Czy będzie jakieś szczególne wsparcie Straży Granicznej w tej sytuacji, kiedy została ona pozostawiona przez prokuraturę?
— zapytał Pereira.
Panie redaktorze, po pierwsze nie powiadamiał mnie pan czy nie informował mnie pan wcześniej, że będzie pan rozmawiał ze mną na żywo. Dlatego nie będę się odnosił teraz do tej kwestii. I też tak, jak przesłałem informacje już jednemu z dziennikarzy portalu wPolsce24, do tej kwestii się nie odnosimy
— odparł rzecznik.
Czy mógłbym spytać, dlaczego się nie odnosicie? Czy jest tu jakiś powód szczególny, żeby nie komentować? W końcu dotyczy to czynnego funkcjonariusza
— zauważył dziennikarz.
To wszystko, panie redaktorze, co mam do przekazania
— wskazał ppłk Juźwiak.
Kto zdecydował, żeby nie komentować, nie odnosić się jako Straż Graniczna?
— nie odpuszczał Samuel Pereira.
To wszystko, co mam panie redaktorze do przekazania. Dziękuję bardzo za rozmowę
— zakończył rzecznik.
Bulwersująca sprawa
Przypominamy, że 11 marca 2024 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów zapadł nieprawomocny wyrok ws. aktora Piotra Zelta, który odpowiadał za znieważenie byłej rzecznik prasowej Komendanta Głównego SG kpt. Anny Michalskiej.
Sad uznał wówczas jednak, że aktor jest „niewinny”. Dlatego 28 października tego roku odbyła się rozprawa apelacyjna i sąd odroczył wydanie wyroku do 7 listopada.
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira ustalił jednak, że prokuratura w związku z poleceniem wydanym przez samego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wycofuje się z dalszego oskarżania aktora.
Teraz okazuje się ponadto, że bronić funkcjonariuszki nie zamierza nawet jej służba.
CZYTAJ TAKŻE: Piotr Zelt jednak nie odpowie za znieważenie kpt. Anny Michalskiej? Szokujące ustalenia wPolsce24! W tle decyzja ministra Żurka
ZOBACZ:
as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744614-tylko-u-nas-sg-nie-zamierza-wspierac-kpt-anny-michalskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.