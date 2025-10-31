6 listopada sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, byłemu ministrowi sprawiedliwości - informuje w rozmowie z PAP Jarosław Urbaniak, szef tej komisji. Stacja TVN24 chwaliła się w mediach społecznościowych dziś przed godziną 10 rano, że zdobyła wniosek prokuratury. Tymczasem po godzinie 13 europoseł PiS Jacek Ozdoba zwrócił uwagę, że wniosku tego nie otrzymał jeszcze sam Zbigniew Ziobro! „Kto przekazał wniosek o uchylenie immunitetu do stacji TVN? Pani Karolino Wasilewska, czy to pani, a może pani Adamiak? Kto wynosi materiał?” - napisał polityk opozycji na platformie X. Około godziny 15 portal RMF FM nieoficjalnie przekazał, że były szef MS odebrał już wniosek. Ozdoba wskazuje, że TVN wyprzedził nie tylko Ziobrę, ale także… sejmową komisję regulaminową.
Szef sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych Jarosław Urbaniak (KO) poinformował PAP, że po tym, jak pracownik Kancelarii Sejmu podjął dziś nieskuteczną próbę doręczenia byłemu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze wniosku do jego domu w miejscowości Jeruzal, wniosek ostatecznie został doręczony drogą elektroniczną.
Jak wskazał, posiedzenie, na którym posłowie zajmą się wnioskiem, zostało zwołane na przyszły czwartek, 6 listopada, na godz. 16. Termin ten figuruje już na stronie internetowej Sejmu.
Zgodnie z procedurą wniosek musiał być najpierw poddany kontroli formalnej przez służby prawne Kancelarii Sejmu.
Prawnicy muszą stwierdzić, czy wniosek jest dobrze opisany, czy nie ma pomyłki, który to poseł, czy są sformułowane zarzuty, czego dotyczą i w jakim zakresie
— tłumaczył wcześniej Urbaniak. Wczoraj poseł poinformował PAP, że wniosek spełnia określone wymogi.
W dzisiejszym oświadczeniu Kancelaria Sejmu przekazała natomiast, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyznaczył Zbigniewowi Ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu - termin ten upływa więc w przyszły poniedziałek, 3 listopada.
Do doręczenia doszło przez otwarcie maila
Zbigniew Ziobro odebrał skierowany do niego rano wniosek o uchylenie jego immunitetu. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory do doręczenia doszło przez otwarcie maila, skierowanego do Ziobry w systemie informacyjnym Sejmu
— podał portal RMF 24 o godzinie 15. Tym samym komisja może zacząć opiniowanie wniosku, a także - swój bieg rozpoczyna trzydniowy termin na dobrowolne zrzeczenie się immunitetu przez byłego ministra Zbigniewa Ziobrę.
TVN już rano chwalił się w mediach społecznościowych:
Dotarliśmy do wniosku o wyrażenie przez posłów zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry. 159-stronicowy dokument trafił już do marszałka Sejmu. Opisujemy treść każdego z 26 zarzutów, które prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi.
Na dzisiejszej konferencji prasowej parlamentarzystów PiS uwagę na fakt, że TVN otrzymał wniosek przed ministrem Zbigniewem Ziobrą zwrócił europoseł Jacek Ozdoba.
9:44 jest informacja dotycząca 159-stronnicowego dokumentu, który trafił do marszałka Sejmu. Gratuluję dociekliwości, tylko problem polega na tym, że minister Ziobro go nie otrzymał, a stacja TVN otrzymała. To bardzo interesujące, jak to jest możliwe, że prokurator przekazuje wniosek nie do strony w postaci ministra Ziobry, tylko do TVN-u, ale to tylko tak na marginesie
— powiedział.
Min. Ziobro nie ma wniosku, a TVN już ma i go publikuje. Klasyczne pozbawienie możliwości obrony, klasyczne uniemożliwienie odpowiedzi na narzucaną narrację medialną. Proceduralnie to się nie mieści w głowie
— skomentował na portalu X europoseł Jacek Ozdoba.
CZYTAJ TAKŻE: Posłowie PiS alarmują ws. bezprawia ekipy Tuska. „Żyjemy w coraz bardziej orwellowskim państwie”; „Skończyła się stabilność i pewność prawa”
„Kto wynosi materiał?”
W kolejnym wpisie polityk opozycji zapytał:
Kto przekazał wniosek o uchylenie immunitetu do stacji TVN? Pani Karolino Wasilewska, czy to pani, a może pani Adamiak? Kto wynosi materiał? Ciekawe pytanie. Min. Ziobro nie odebrał żadnego wniosku jeszcze.
Drodzy rzecznicy - Przemysław Nowak, Kinga Wasilewska - zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji o obiegu dokumentów między prokuraturą, Prokuratorem Generalnym, Ministerstwem Sprawiedliwości a Marszałkiem Sejmu. Jak to możliwe, że dziennikarze znali treść wniosku wcześniej niż komisja i strona?
— zapytał.
Karolina Wasilewska, do której zwraca się europarlamentarzysta, to rzecznik prasowa ministra Waldemara Żurka. Jej działalność na portalu X to m.in. zachwyty nad filmikami publikowanymi przez premiera Donalda Tuska i szefa MS Waldemara Żurka.
Jacek Ozdoba zwrócił ponadto uwagę, że TVN wyprzedził nie tylko byłego ministra sprawiedliwości.
Najpierw wniosek trafił do TVN-u, a dopiero później do Komisji Regulaminowej. Precyzja ma znaczenie
— napisał, odnosząc się do komunikatu Kancelarii Sejmu.
Odpowiedź
Niedługo potem Karolina Wasilewska odpowiedział na wpis Jacka Ozdoby.
Nie wiem czy Pan zauważył, ale Prokuratura i MS to dwie odrębne instytucje. Może było za Waszych czasów tak, że w MS wszyscy zaglądali w papiery z Prokuratury. No cóż. Swoją miarą Pan mierzy jak widzę
— wskazała.
Mamy potwierdzenie, że informacje o treści wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry mogły zostać przekazane nieoficjalnie z prokuratury. Były pracownik TVN potwierdza, że dokumenty nie pochodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości. To bardzo poważna sprawa
— odpowiedział Ozdoba.
