„Horror polityczny trwa, a KOszmarny rząd puszcza z torbami polskich rolników…” - napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, publikując w mediach społecznościowych spoty uderzające w rząd koalicji 13 grudnia, osadzone w klimacie Halloween.
Materiał oparty na faktach. W grudniu 2023 roku nowa ekipa przejęła stery polskiego rządu. Mówili o nadziei, o świetlanej przyszłości, złożyli szereg obietnic, na które Polacy naprawdę liczyli. Dwa lata później… Polacy żyją w koszmarze, z którego nie mogą się obudzić. To nie film to rzeczywistość
— napisano na początku materiału.
Spot zatytułowano „Straszny rząd - horror polskiego rolnika”.
Tak złej sytuacji w polskim rolnictwie nie było od dawna. Majątki polskich rolników dosłownie gniją na drzewach, bo nie stać ich na zbiory
— mówi narrator.
Tymczasem rząd pozostaje głuchy na ich wołanie o pomoc
— dodaje.
Następnie przypomniano szydercze nagranie Donalda Tuska, który grając w ping ponga, mówił, że „ma poważne sprawy”. Przypomnijmy, tak szef rządu drwił z narracji PiS o „zamachu stanu”.
Jednocześnie daje ciche przyzwolenie na wprowadzenie zielonego ładu. I pozostaje bezczynny wobec planów umowy z Mercosur. Ten rząd naprawdę obrał sobie za cel zaoranie polskiego rolnictwa i idzie w tym, jak burza
— mówił narrator.
Zwolnić należy ten rząd. Polska potrzebuje lepszego kierownictwa, zanim będzie za późno
— słyszymy w spocie.
„Sieć kłamstw”
Niedługo potem Mateusz Morawiecki opublikował drugi spot w tym klimacie, tym razem zatytułowany „Straszny rząd - sieć kłamstw”.
Pajęczyna obietnic już dawno pękła, a ten Straszny Rząd brnie w swoje kłamstwa dalej. Ale Polska i Polacy zasługują na prawdę i na rząd, który traktuje swoje obietnice z powagą
— napisał.
Rząd koalicji obywatelskiej tka swoją sieć. Nić po nici, dzień po dniu. To sieć kłamstw, które stanowią fundament tej władzy
— wskazał narrator w nagraniu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744609-straszny-rzad-morawiecki-publikuje-halloweenowy-spot
