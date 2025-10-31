WIDEO

"Straszny rząd - horror polskiego rolnika". Mateusz Morawiecki publikuje mocny spot osadzony w klimacie Halloween. WIDEO

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Mateusz Morawiecki / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki / autor: Fratria

Horror polityczny trwa, a KOszmarny rząd puszcza z torbami polskich rolników…” - napisał Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, publikując w mediach społecznościowych spoty uderzające w rząd koalicji 13 grudnia, osadzone w klimacie Halloween.

Materiał oparty na faktach. W grudniu 2023 roku nowa ekipa przejęła stery polskiego rządu. Mówili o nadziei, o świetlanej przyszłości, złożyli szereg obietnic, na które Polacy naprawdę liczyli. Dwa lata później… Polacy żyją w koszmarze, z którego nie mogą się obudzić. To nie film to rzeczywistość

— napisano na początku materiału.

Spot zatytułowano „Straszny rząd - horror polskiego rolnika”.

Tak złej sytuacji w polskim rolnictwie nie było od dawna. Majątki polskich rolników dosłownie gniją na drzewach, bo nie stać ich na zbiory

— mówi narrator.

Tymczasem rząd pozostaje głuchy na ich wołanie o pomoc

— dodaje.

Następnie przypomniano szydercze nagranie Donalda Tuska, który grając w ping ponga, mówił, że „ma poważne sprawy”. Przypomnijmy, tak szef rządu drwił z narracji PiS o „zamachu stanu”.

Jednocześnie daje ciche przyzwolenie na wprowadzenie zielonego ładu. I pozostaje bezczynny wobec planów umowy z Mercosur. Ten rząd naprawdę obrał sobie za cel zaoranie polskiego rolnictwa i idzie w tym, jak burza

— mówił narrator.

Zwolnić należy ten rząd. Polska potrzebuje lepszego kierownictwa, zanim będzie za późno

— słyszymy w spocie.

Sieć kłamstw”

Niedługo potem Mateusz Morawiecki opublikował drugi spot w tym klimacie, tym razem zatytułowany „Straszny rząd - sieć kłamstw”.

Pajęczyna obietnic już dawno pękła, a ten Straszny Rząd brnie w swoje kłamstwa dalej. Ale Polska i Polacy zasługują na prawdę i na rząd, który traktuje swoje obietnice z powagą

— napisał.

Rząd koalicji obywatelskiej tka swoją sieć. Nić po nici, dzień po dniu. To sieć kłamstw, które stanowią fundament tej władzy

— wskazał narrator w nagraniu.

CZYTAJ TAKŻE:

Stanowcze „nie” umowie z Mercosur. Będzie protest generalny! „Premier rządu polskiego okłamał polskich rolników i społeczeństwo”

TYLKO U NAS. Dramatyczna sytuacja w rolnictwie! Rolnik: Nasi „wielcy” rządzący po prostu pozwalają na ściąganie towaru z zachodu

as/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych