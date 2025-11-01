TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Buda: Ta władza szuka pretekstu, żeby dalej projekt CPK ograniczać i opóźniać. Znów będą jakieś postępowania i audyty

Sprawdź europoseł PiS Waldemar Buda obawia się opóźnień w budowie CPK / autor: Fratria
To są niepoważne działania, bo myślę, że dzisiaj rząd ma inne wyzwania i powinien mieć inne priorytety niż zmiana ustawy w zakresie nazwy CPK” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Waldemar Buda. Były minister rozwoju i technologii w ten sposób komentuje pomysł ministra infrastruktury Dariusza Klimaczaka z PSL, który chce zmienić nazwę CPK na inną. „Obawiam się, że za chwilę wykryją jakąś małą nieprawidłowość w wypłacie świadczenia 800 plus i nazwą je przy tej okazji ‘tuskowym’, a elektrownię jądrową będą nazywać ‘motykanką’” - stwierdza ironicznie nasz rozmówca.

Ministrowi infrastruktury Dariuszowi Klimczakowi nazwa Centralny Port Komunikacyjny kojarzy z czasami PRL i dlatego uważa, że trzeba ją zmienić. Twierdzi, że została skompromitowana, podobnie, jak cały PiS i trzeba dla tego projektu - mocno okrojonego przez rząd Tuska – wymyślić nową nazwę.

Ta władza szuka pretekstu do tego, żeby duże projekty albo ograniczać, albo z nich rezygnować, albo zmieniać ich nazwy. W ogóle nie koncentrują się na ich realizacji. Obawiam się, że za chwilę wykryją jakąś małą nieprawidłowość w wypłacie świadczenia 800 plus i nazwą je przy tej okazji „tuskowym”, a elektrownię jądrową będą nazywać „motykanką”, lub może jeszcze jakoś inaczej. To są niepoważne działania, bo myślę, że dzisiaj rząd ma inne wyzwania i powinien mieć inne priorytety niż zmiana ustawy w zakresie nazwy CPK, która w niej została zawarta. A oni teraz będą zajmować się nowelizacją ustawy o CPK w kontekście zmiany nazwy. Ta władza jest po prostu niepoważna

— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii.

Chodzi im także o przesuwanie daty realizacji CPK”

Od poniedziałku politycy koalicji rządzącej i sprzyjające im media podgrzewają sprawę sprzedaży działki, która mogła być wykorzystana na potrzeby CPK pod koniec rządów PiS. marginalizowane są za to informacje, które wskazują, że obecne kierownictwo KOWR - podległe resortowi rolnictwa - mogło w każdej chwili przez ostatnie dwa lata działkę odzyskać. Jaki jest cel tej narracji?

Nagłaśniana sprawa działki będzie pretekstem do tego, by odbierać nam prawo głosu w sprawie budowy CPK. Będą twierdzić, że nie mamy już mandatu do ich kontrolowania i popędzania, za chwilkę będą mówić, żebyśmy się nie wtrącali, bo były jakieś nieprawidłowości. Uważam, że użyją tego, jako pretekstu do zdezawuowania naszych dokonań w sprawie budowy CPK i motywu do dalszego jego ograniczania. Jedyną rzeczą, jaką potrafią, to zmiana nazwy takich wielkich projektów

— ocenia nasz rozmówca.

Europoseł PiS przypomina, że pierwotny projekt CPK został mocno ograniczony, zwłaszcza w zakresie połączeń kolejowych, które miały objąć niemal całą Polskę. Powrotu do pierwotnego kształtu tej inwestycji domaga się prezydent Karol Nawrocki, który złożył już w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. We wrześniu Sejm nie zgodził się na jego odrzucenie i skierował do dalszych prac. Dlaczego w tej sytuacji Klimczak mówi dziś o zmianie ustawy pod kątem nazwy inwestycji, a nie o modyfikacji projektu, która będzie konieczna, jeśli parlament przyjmie projekt prezydenckiej ustawy o CPK?

Ten projekt już uczynili gorszym, a teraz zamierzają zmieniać jego nazwę i moim zdaniem to ostatnia rzecz, jaką powinni się zajmować w obecnej sytuacji. Tu przecież chodzi o duży port komunikacyjny z siecią licznych połączeń kolejowych. Oni nie koncentrują się na realizacji projektu CPK w najszerszym możliwym kształcie, ale na zmianie nazwy

— uważa były minister rozwoju i technologii.

Jestem przekonany, że chodzi im także o przesuwanie daty realizacji CPK. Znów będą wszczynać jakieś postępowania i audyty, angażować wielu urzędników na różnych szczeblach, żeby wstrzymywać i opóźniać wykonanie tej inwestycji. To będzie kolejny przykład na bezwład urzędniczy tej władzy. Nawet jeżeli nie będzie tego w jasnych zamierzeniach, to cały aparat urzędniczy może do tego tak podejść. Nie wiadomo, co ta władza będzie chciała z tym wszystkim zrobić

— podsumowuje polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Zdjęcie Robert Knap

Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

