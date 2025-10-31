TYLKO U NAS

Tobiasz Bocheński o batalii Anny Michalskiej: Osoba, która pryncypialnie stała na gruncie obrony państwa polskiego, jest za to karana

Osoba, która pryncypialnie stała na gruncie obrony państwa polskiego, jest za to karana. I to są działania nie tylko krzywdzące dla pani kapitan Anny Michalskiej, to są działania antypaństwowe. Będę robił wszystko, żeby ta podła władza odeszła jak najszybciej, bo ona zagraża w długiej perspektywie istnieniu niepodległej silnej Rzeczypospolitej” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Tobiasz Bocheński.

Tobiasz Bocheński skomentował sprawę byłej rzecznik prasowej Straży Granicznej kpt. Anny Michalskiej, która toczy sądową batalię z aktorem Piotrem Zeltem o znieważenie. W tle całej sprawy jest decyzja ministra Żurka, przez którą prokuratura wycofała apelację. O tym, że minister sprawiedliwości podjął taką decyzję jako pierwsza poinformowała telewizja wPolsce24. …

