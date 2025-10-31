Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że to Koalicja Obywatelska jest obecnie faworytem wyborczego wyścigu. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało 30,8 procent wyborców. Tuż za KO znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,7 procent badanych.
Podium zamyka Konfederacja, na którą głosować chce 11,9 procentów Polaków. Formacja ta w każdym kolejnym sondażu wypada jednak coraz słabiej.
Czwarte miejsce przypadło Lewicy (6,9 procent).
Stale rosną notowania Konfederacji Korony Polskiej, która w tym sondażu uplasowała się na piątym miejscu z poparciem 6,4 procent respondentów.
Pozostałe formacje na ten moment znajdują się poniżej progu wyborczego: PSL (4,8 proc.), Razem (3,4 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.).
6,6 procent Polaków nie potrafiło wskazać, na jaką formację oddałoby swój głos.
Podział mandatów
United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadziło także symulację podziału mandatów. Prezentuje się ona następująco: KO - 189, PiS - 161, Konfederacja - 60, Lewica - 26, KKP - 24.
Gdyby doszło do takiego podziału, to władzy nie utrzymałaby ani koalicja 13 grudnia, ani nie mógłby jej przejąć sojusz PiS-u z Konfederacją - do rządzenia potrzebna byłaby formacja Grzegorza Brauna.
