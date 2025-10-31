W trakcie kampanii wyborczej w 2023 r. trzej posłowie PiS, w tym były minister rolnictwa Robert Telus, zamówili w firmie Dawtona gadżety wyborcze (tubki z musem owocowym z ich wizerunkami i logo partii) - podaje dziś Wirtualna Polska. W kolejnej publikacji na ten temat dziennikarz WP Szymon Jadczak zwraca uwagę, że Andrzej Wielgomas, właściciel Dawtony, w okresie kluczowym dla sprzedaży działki pod CPK odwiedzał w Ministerstwie Rolnictwa Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. „Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy – i to cały ‘problem’”- napisał wczoraj na platformie X poseł Robert Telus.
Dawtona, której wiceprezes kupił tuż przed zmianą władzy działkę przeznaczoną na cele CPK, zrobiła specjalnie dla polityków PiS serię tubek z musami owocowymi. Ale na fakturach za te kampanijne gadżety nie zgadza się nic, począwszy od firmy producenta - podała dziś Wirtualna Polska.
Zgoda na sprzedaż strategicznej działki
W trakcie kampanii wyborczej w 2023 r. trzej posłowie PiS, w tym były minister rolnictwa Robert Telus, zamówili w firmie Dawtona gadżety wyborcze – tubki z musem owocowym z ich wizerunkami i logo partii. Na fakturze dotyczącej zamówienia miały wystąpić niezgodności w danych, a cena materiałów była wyjątkowo niska.
Dwa tygodnie po spotkaniu polityków z właścicielami Dawtony, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wysłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod CPK wiceprezesowi Piotrowi Wielgomasowi
— czytamy w artykule.
Telus i Romanowski podejmowali Wielgomasa w MRiRW?
Na krótko przed zakupem działki pod CPK władze Dawtony zaprosiły do siebie polityków PiS z kluczowych dla siebie ministerstw: ministra Rolnictwa Roberta Telusa, szefa gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Tomasza Tomalę (MI i podległe mu Wody Polskie wydały kluczowe dla sprzedaży działki decyzje), wiceministra finansów Artura Sobonia (sprawy podatkowe), do tego posła PiS Zbigniewa Chmielowca. Podczas spotkania władze Dawtony zaoferowały, że przygotują politykom PiS gadżety wyborcze - tubki z musami owocowymi z wizerunkami polityków i logo PiS. Żadni inni politycy PiS ani innych partii takich tubek nie mieli. Faktury za tubki wystawiła firma, która współpracuje z Dawtoną, ale tubkami nigdy się nie zajmowała i nie zajmuje. Dzięki temu faktur Dawtony nie ma w sprawozdaniu KW PiS z okresu, gdy wiceprezes Piotr Wielgomas zabiegał o kupno działki pod CPK. Politycy PiS nie potrafią wytłumaczyć skąd się wziął ten pośrednik. Cena, którą zapłacili politycy PiS, jest co najmniej 4 razy niższa od rynkowej, nie zgadza się też data dostarczenia towaru
— streszcza swój artykuł dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak na portalu X.
Jadczak opublikował dziś także kolejny artykuł. Wynika z niego, że w okresie kluczowym dla sprzedaży działki pod CPK (wrzesień 2023) Robert Telus i Rafał Romanowski, czyli ówczesny minister i jeden z wiceministrów rolnictwa podejmowali w resorcie Andrzeja Wielgomasa, szefa Dawtony. Wielgomas odwiedzał jesienią 2023 także Waldemara Humięckiego, ówczesnego szefa KOWR.
Miesiąc po ostatniej wizycie ojca w KOWR, syn kupił nieruchomość strategiczną dla budowy CPK
— czytamy na WP.
Z oficjalnych odpowiedzi, które Wirtualna Polska otrzymała od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że szef Dawtony Andrzej Wielgomas pojawił się w gmachu resortu przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie 12 września 2023 r. o godzinie 7:47. To niemal pół godziny przed otwarciem urzędu dla interesantów
— pisze Jadczak.
Telus: Kupiłem, zapłaciłem i rozliczyłem zgodnie z prawem
Robert Telus tłumaczył w rozmowie z „Super Expressem”, że nie wiedział o sprawie działki w Zabłotni.
Niesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem, bo nie trafiła nawet na moje biurko
— podkreślił.
Wpis odnoszący się do sprawy z saszetkami były minister zamieścił na portalu X.
Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy – i to cały „problem”. Rozumiem, że niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiscie dziennikarzom. Ale wiemy dobrze, że prorządowym mediom nie chodzi o prawdę, tylko o stworzenie wrażenia, że CPK się nie da zrealizować
— napisał wczoraj.
Otóż da się – tylko trzeba mieć wolę polityczną. Działka, o której teraz tyle się mówi, nie blokuje budowy portu lotniczego – leży 6 km od planowanego lotniska i – wbrew kłamstwom – może być odzyskana, bo w umowie zagwarantowano prawo odkupu. Panie Tusk, zamiast organizować medialne prowokacje, nagonki i szukać wymówek – weźcie się do roboty i zacznijcie budować CPK, nie okrojone na 31 proc., ale w pełnym wymiarze. Polacy nie zasługuja na to, aby być przez Was oszukiwani
— podsumował Telus. Do wpisu dołączył fakturę za musy.
aja/PAP, Wp.pl, X, SE.pl
