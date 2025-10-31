„To jest absolutnie rzecz niedopuszczalna, żeby poseł - mówimy tu o nowym nabytku Koalicji Obywatelskiej Dariuszu Jońskim - który ma wykonywać mandat w imieniu społeczeństwa, był tak zależny od świata przestępczego, od finansowania czy utrzymywania z pieniędzy, które najczęściej pochodziły właśnie z przestępstwa. Garnitury, telefony, wyjazdy zagraniczne, wycieczki, okulary” – wskazał Waldemar Buda, europoseł PiS, były minister rozwoju na konferencji prasowej przed biurem krajowym b. PO. Z kolei Piotr Müller, eurodeputowany PiS, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, zaznaczył, że razem z europosłem Budą oczekują, „aby również premier Donald Tusk podjął decyzję o natychmiastowym zawieszeniu albo wyrzuceniu z partii pana posła Jońskiego”. Głos w tej sprawie zabrał również poseł PiS Paweł Jabłoński.
Przypomnijmy, według ostatnich doniesień portalu Goniec.pl skazany przestępca Andrzej R. twierdzi, że Dariusz Joński przyjął od niego korzyści majątkowe o ogromnej wartości. Waldemar Buda zwrócił uwagę na fakt, że „nie mówimy tu o zwykłym działaczu, tylko mówimy o człowieku, który był największym tropicielem afer za naszych rządów, który rozpisywał się o korupcji, a na okładce tej książki pozował w okularach kupionych od przestępcy”.
Oczywiście mówimy o doniesieniach medialnych, ale dzisiaj kierujemy zawiadomienie do prokuratury, żeby zabezpieczyć ten materiał, który pojawił się w tej redakcji, żeby przesłuchać świadków
— mówił eurodeputowany.
Jeżeli tak ma wyglądać demokracja i to jest wzór cnót w Platformie Obywatelskiej, to musimy się temu przeciwstawić
— dodał Waldemar Buda.
Tusk zawiesi Jońskiego?
Piotr Müller zaznaczył, że razem z europosłem Budą oczekują, „aby również premier Donald Tusk podjął decyzję o natychmiastowym zawieszeniu albo wyrzuceniu z partii pana posła Jońskiego, ponieważ jeżeli rzeczywiście takie wątpliwości się pojawiają, które widzimy w mediach, to naturalnym ruchem ze strony władz partii politycznej jest co najmniej zawieszenie tego typu działacza, w tym wypadku posła do PE”.
Poseł Joński - bardzo niezwykle aktywny na co dzień - dzisiaj wyjątkowo zapadł się pod ziemię. Wczoraj nie odbierał telefonów, przedwczoraj również nie odbierał telefonów, nie widzimy go również na konferencjach prasowych, tak często jak do tej pory to bywało
— zauważył europoseł.
W związku z tym dzisiaj po prostu apelujemy do niego, aby miał odwagę wyjść i wytłumaczyć się z tych wszystkich zarzutów, które się wobec niego pojawiają. Bo tak często mówił o transparentności, tak często mówił o standardach, że dzisiaj ma po raz pierwszy okazję w życiu, aby sam próbować te standardy stosować w praktyce
— podkreślił Piotr Müller.
„Ludzie czekają na odpowiedź”
Głos w tej sprawie zabrał również poseł PiS Paweł Jabłoński.
Afera Dariusza Jońskiego musi być wyjaśniona. D. Joński cały czas nie odpowiedział na pytania zadane mu przez dziennikarzy portalu Goniec.pl – czy rzeczywiście przyjmował korzyści majątkowe od skazanego przestępcy. Panie Dariuszu Joński – ludzie czekają na odpowiedź
— podkreślił poseł Jabłoński.
Sam Joński do sprawy odnosił się w ten sposób…
W związku z oszczerstwami i pomówieniami, które pojawiły się dziś w jednym z portali kieruję sprawę do Sądu. Będę domagał się przeprosin i wpłaty 50000 zł na WOŚP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744596-tusk-zawiesi-jonskiego-europoslowie-pis-z-zawiadomieniem
