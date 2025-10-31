„Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana ” - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak na antenie TVP w likwidacji, odnosząc się do zmiany nazwy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Słowa Klimczaka skomentowało stowarzyszenie „Tak dla CPK”. „Z głębokim oburzeniem i niedowierzaniem przyjmujemy deklarację ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka […] Nazwa ‘Centralny Port Komunikacyjny’ jest jasna, precyzyjna i rozpoznawalna na całym świecie. Budowana latami, stała się marką narodową, wokół której jednoczą się miliony Polaków. Nie ma zgody na hołdowanie doktrynie wyrażonej niegdyś przez jedną z posłanek: ‘Stop CPK i innym nazwom’” - napisano w komunikacie stowarzyszenia na portalu X.
Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt (CPK-PAP) nazywał się w ten sposób, tym bardziej, że my nie centralizujemy Polski
— powiedział Klimczak w neoTVP Info.
My pracujemy na całej sieci. Jeśli powstaje linia z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania, do Wrocławia, to my staramy się, aby rozwijały się także inne linie, a kolej dużych prędkości miała kontynuację
— dodał.
Nazwa CPK zostanie zmieniona, ponieważ projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany
— podkreślił minister.
Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się ten projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana
— ocenił. Zaznaczył jednocześnie, że minister infrastruktury nie jest pełnomocnikiem do spraw CPK.
Dopytywany, ile działek udało się kupić pod kolej dużych prędkości, minister mówił o 140 hektarach gruntów między Łodzią a Warszawą.
Jesteśmy w harmonogramie. To tempo jest właściwe i prace zostaną zakończone do 2032 r., wtedy, gdy równolegle z uruchomieniem lotniska ma być oddana kolej dużych prędkości
— zaznaczył.
Afera z działką KOWR pod CPK
Kilka dni temu WP podała, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - tuż przed utratą władzy przez PiS w grudniu 2023 r. - wydało zgodę na sprzedaż 160-hektarowej działki wiceprezesowi prywatnej firmy - spółki Dawtona. Do sprzedaży doszło mimo sprzeciwu władz Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla budowy którego działka była kluczowa, ponieważ przez ten grunt - w Zabłotni pod Grodziskiem Mazowieckim - ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.
Premier Donald Tusk w nawiązaniu do tej sytuacji powiedział, że dziś „wszyscy w Polsce” odczytują skrót CPK jako „cały PiS kradnie”. Jak dodał, ówczesny minister rolnictwa wyraził zgodę na sprzedaż działki 19 października 2023 r., a cały proces i kluczowe formalności zostały zrealizowane w 24 godziny, między 30 listopada a 1 grudnia 2023 r.
Przedstawiciele CPK poinformowali, że już poprzedni zarząd bezskutecznie domagał się od KOWR przekazania działki. Od lipca 2025 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki.
Projekt CPK
W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.
„Tak dla CPK”
Do słów Klimczaka odniosło się stowarzyszenie „Tak dla CPK”, które zamieściło w mediach społecznościowych obszerny wpis.
Z głębokim oburzeniem i niedowierzaniem przyjmujemy deklarację ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który w wywiadzie dla Telewizji Polskiej (w likwidacji) stwierdził: „Nazwa CPK została skompromitowana. Zostanie zmieniona, bo projekt zostanie zmieniony”
— napisano w oświadczeniu na portalu X.
Stowarzyszenie argumentowało, że nazwa CPK stała się globalnie rozpoznawalna. Przekazano również, że nie ma zgody na retorykę stosowaną przez europoseł KO Martę Wcisło, która z mównicy sejmowej nawoływała, żeby zablokować inwestycję.
Nazwa „Centralny Port Komunikacyjny” jest jasna, precyzyjna i rozpoznawalna na całym świecie. Budowana latami, stała się marką narodową, wokół której jednoczą się miliony Polaków. Nie ma zgody na hołdowanie doktrynie wyrażonej niegdyś przez jedną z posłanek: „Stop CPK i innym nazwom”
— dodano.
W oświadczeniu zostało również wytłumaczone, dlaczego nazwa CPK nie została skompromitowana.
Absurd! CPK było ofiarą afery w KOWR – nie dostało działki w Zabłotni. Odpowiedzialność spoczywa po stronie tych, którzy ją sprzedali, a nie tych, którzy realizowali projekt CPK!
— wyjaśniono.
Stowarzyszenie dziwi się także słowom ministra o kolejnych zmianach w projekcie…
Znowu? Przecież rząd już ograniczył program kolejowy CPK o 75% i opóźnił otwarcie lotniska o co najmniej 4 lata! Polska nie potrzebuje kolejnych zmian w programie CPK. Potrzebuje jego realizacji!
— napisano.
Na koniec zaapelowano do Koalicji 13 Grudnia, Tusk i Polaków.
Apelujemy pilnie: do premiera Donalda Tuska i rządu RP: Zatrzymajcie ten polityczny happening! Realizujcie strategiczne inwestycje! Do Polaków: Nie dajmy się zmanipulować. CPK to nasza przyszłość – dołączcie do nas już dziś!
— wezwano.
