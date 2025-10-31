TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Woch: Ogłosiliśmy z posłem Braunem Pakt Senacki, bo my nie będziemy czekać. To przekaz, że jest alternatywa

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Marek Woch w studiu Telewizji wPolsce24... z kluczem francuskim, czyli swoim słynnym gadżetem z kampanii przed ostatnimi wyborami prezydenckimi / autor: Telewizja wPolsce24
Marek Woch w studiu Telewizji wPolsce24... z kluczem francuskim, czyli swoim słynnym gadżetem z kampanii przed ostatnimi wyborami prezydenckimi / autor: Telewizja wPolsce24

Ogłosiliśmy z posłem Grzegorzem Braunem Pakt Senacki, bo my nie będziemy czekać. Ludzie w terenie, w gminach i w powiatach i w okręgach muszą się poznać, muszą się dotrzeć i muszą reprezentować nas w terenie i dlatego to zwycięży. Czyli ludzie, ludzie i ludzie, do których będą teraz docierać informacje i od centrum, jakie są nasze decyzje, ale też przekaz do wyborców, że jest alternatywa, a nie to, co wyczynia pan Tusk” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Woch, lider ruchu Bezpartyjni Samorządowcy, były kandydat na prezydenta.

Marek Woch mówił, że „w tak zwanej demokracji, chociaż u nas nie ma demokracji, jeżeli chodzi o wybory, dyskusja nie jest niczym złym”.

Uważam, że to się właśnie bardzo dobrze dzieje po tej scenie centrowo-prawicowej, że jest dyskusja. W końcu pierwszy…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych