W Sejmie odbyła się konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości. Politycy największej partii opozycyjnej odnieśli się do coraz bardziej postępującej degradacji praworządności w Polsce. Poruszona została choćby sprawa Zbigniewa Ziobry, Michała Wosia czy Dariusza Mateckiego, którzy są ścigani przez rząd Koalicji 13 Grudnia. „To wszystko, co związane jest z brakiem praworządności, naruszaniem Konstytucji tylko wskazuje, że rząd Donalda Tuska szkodzi Polsce” - powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Głos zabrali również posłowie Janusz Kowalski, Sebastian Kaleta, Michał Wójcik i Marcin Warchoł.
Donald Tusk feruje wyroki, mówi, kto będzie siedział w więzieniu. Mamy do czynienia z bezpodstawnymi atakami na ministra Zbigniewa Ziobrę, ministra Michała Wosia, na posła Dariusza Mateckiego. To wszystko, co związane jest z brakiem praworządności, naruszaniem Konstytucji tylko wskazuje, że rząd Donalda Tuska szkodzi Polsce
— powiedział szef klubu PiS i były minister obrony narodowej.
Wiceprzewodniczący PiS odniósł się również do uchylenia wyroku dożywocia za potrójne morderstwo w Puszczykowie.
Uderzenia w fundamenty Polski przynoszą w konsekwencji to, że morderca wychodzi na wolność dlatego, że przewodniczący sądu uważa, że bandyta został skazany w sposób niewłaściwy. To są konsekwencje burzenia fundamentów państwa. Wymiar sprawiedliwości jest w zgliszczach, a konsekwencje tej polityki niszczącej Polskę dotkną każdego obywatela
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Burza w sieci po oburzającej decyzji sędziego Komisarskiego! „Zmusza się ofiary przestępstw do…”. Żurek próbuje się tłumaczyć
— Współpracownik Orbana reaguje na wpis Tuska: Chce teraz decydować, kto trafi do więzienia, a kto nie. Tyle z „rządów prawa”
Kowalski: Ziobro skutecznie walczył z mafią
Poseł Janusz Kowalski wziął w obronę Zbigniewa Ziobrę, który jest prześladowany przez rząd Koalicji 13 Grudnia.
W III RP było dwóch ministrów sprawiedliwości, których bali się bandyci i przestępcy - śp. prof. Lech Kaczyński oraz jego wychowanek minister Zbigniewa Ziobro, który od 2015 był postrachem dla bandytów. Dzisiaj ci, którzy powinni siedzieć na ławach oskarżonych, plują na ministra Ziobro, który walczył skutecznie z polskimi mafiami
— stwierdził.
Następnie kontynuował:
Zaproponował jedną fundamentalną zmianę - przepisy dot. radykalnego karania za przestępstwa vatowskie. W III RP nie było takiego rządu, jak ten, który bez 1 czy 2 wyjątków, należy postawić przed Trybunałem Stanu i postawić im zarzuty.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Gosek: To, co robi Żurek, jest totalnym bezprawiem i anarchią. „Zbigniew Ziobro przebywa z rodziną i nie ma zamiaru uciekać”
Kaleta: Tusk wprowadza państw Orwellowskie
Poseł Sebastian Kaleta zwrócił uwagę na podobieństwa między rządem Koalicji 13 Grudnia a twórczością George’a Orwella.
Doskonale widzimy, że żyjemy w coraz bardziej orwellowskim państwie, w którym przedstawiciele aktualnej władzy wręcz otwarcie mówią, że chcą wsadzać przeciwników politycznych do więzień pomimo tego, że ci działali zgodnie z prawem. Żeby spełnić oczekiwania polityczne Donalda Tuska, prokuratorzy Żurka i Bodnara tworzą alternatywną rzeczywistość, jeśli chodzi o fakty
— powiedział.
Były wiceminister sprawiedliwości wskazał na absurdalne działania władzy, która ściga Dariusza Mateckiego, mimo że ten wykazał swoją niewinność.
Sprawa Dariusza Mateckiego jest sprawą tworzenia alternatywnej rzeczywistości. Jeden z zarzutów polega na tym, że rzekomo nie pracował w miejscu, w którym był zatrudniony. Podczas prac komisji w Sejmie, poseł Matecki udowodnił, że są to wymyślone zarzuty i pokazał dokument, z którego wynikało, że może zdalnie wykonywać swoje zadania. Pokazał też dowody swojej pracy i co? I nic. Trafił do aresztu pod sfabrykowanymi zarzutami
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Matecki: Skoro premier wychodzi na mównicę i krzyczy, że będę siedzieć, to mam siedzieć. To po prostu polityczna nagonka
Wójcik: 2 lata budowany był reżim
Poseł Michał Wójcik odniósł się do wizyty Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, gdzie były minister spotkał się z premierem Viktorem Orbanem.
Viktor Orban po spotkaniu z ministrem Ziobrą napisał, że takie rzeczy dzieją się właśnie w sercu Europy - aresztuje się ludzi z opozycji, przy milczeniu instytucji UE, które na ustach mają różne frazesy o demokracji i praworządności. Chodzi o to, żeby zniszczyć opozycję, upokorzyć, dać obrazek. To jest haniebne
— wyjaśnił.
Następnie przytoczył przykłady na łamanie prawa przez rząd Koalicji 13 Grudnia.
2 lata budowany był reżim - najpierw przejęli media publiczne, potem napadli na prokuraturę, Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy jedynym państwem świata, gdzie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie dostają wynagrodzenia, bo ta władza stwierdziła, że ten trybunał jest nielegalny. Napadli także na sądy - na stanowiska prezesów i wiceprezesów. Chodziło im o to, żeby domknąć system. Żyjemy w czasach reżimu. To dotyczy każdego obywatela, bo skończyła się stabilność i pewność prawa
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Co Żurek knuje wobec Trybunału Konstytucyjnego? Zaskakujące słowa o prezesie Święczkowskim. „Poczekajmy, czas pokaże”
Warchoł: „Ekipa wejście” dokonała zamachu na TVP
Poseł Marcin Warchoł zaznaczył, że w przyszłości bezprawie ekipy Tuska będzie rozliczane.
Ujawnionym przedwczoraj nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego przez neo-TVP wcześniej czy później zajmą się prokuratorzy i będą mieli oczywiste podstawy do oskarżania. W Ministerstwie Sprawiedliwości jasny był zakres kompetencji, wszyscy urzędnicy i ministrowie działali na podstawie prawa, w celu zapobiegania przestępczości. W przypadku tzw. „grupy wejście” cel był oczywiście przestępczy
Dodał również:
Sami przyznali się do winy, wiedząc, że dokonują bezprawnego zamachu na media publiczne, dlatego zarzuty będą oczywiste. To jest prawdziwa szajka, której to sprawa została zamieciona pod dywan i to jest matka wszystkich późniejszych afer Donalda Tuska. Dziś oskarża się Zbigniewa Ziobro, Michała Wosia, a zapomina się o tych, którzy dokonali największego bezprawnego zamachu w wolnej Polsce.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744581-poslowie-pis-ws-bezprawia-ekipy-tuska-orwellowskie-panstwo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.