Wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas zapewnił, że nie spekuluje gruntami, na których miałby powstać odcinek kolei dużych prędkości do CPK. W rozmowie z „Pulsem Biznesu” powiedział, że był zainteresowany kupnem ziemi, ponieważ „planował długofalowe inwestycje w rozwijanie upraw”. Wielgomas deklarował, że KOWR może odkupić grunt za kwotę z dnia nabycia. „Jednym z możliwych rozwiązań w sprawie odzyskania działki jest zamiana gruntów” – oświadczył z kolei minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL.
W udzielonym wywiadzie wiceprezes Dawtony Piotr Wielgomas podkreślił, że ziemia nie jest dla niego „towarem do spekulacji, tylko narzędziem do pracy”, ponieważ pochodzi z rodziny, która zajmuje się rolnictwem od pokoleń.
Próbowałem kupić tę ziemię pod uprawę kukurydzy od 2018 r., bo znajduje się około 10 km w linii prostej od naszego zakładu produkcji. Naszej rodzinie zależało na posiadaniu aktu własności, a nie dzierżawy, bo planowaliśmy długofalowe inwestycje w rozwijanie upraw
— zapewnił Wielgomas w rozmowie z „PB” i zadeklarował chęć pełnej współpracy z KOWR.
Chcemy rozmawiać i na pewno znajdziemy rozwiązanie
— powiedział i dodał, że dla niego preferowanym rozwiązaniem, byłaby „zamiana działki w Zabłotni na grunt rolny o podobnej bonitacji (jakości) i przeznaczeniu”, który znajdowałby się równocześnie w pobliżu zakładów produkcyjnych Dawtony.
Wielgomas powiedział, że innym rozwiązaniem, w ramach którego właścicielem gruntu w Zabłotni ponownie mógłby stać się KOWR, byłoby odkupienie go. Wielgomas zapewnił, że w takim scenariuszu KOWR miałby prawo odkupu gruntu za kwotę z dnia nabycia w przyszłym roku, ale wcześniej trzeba będzie podjąć kilka ważnych decyzji administracyjnych. W szczególności chodzi o przyjęcie przez rząd strategii dotyczącej rozwoju biznesu w otoczeniu CPK.
Krajewski też woli zamianę
Szef resortu rolnictwa Krajewski także uważa, że jednym z możliwych rozwiązań w sprawie odzyskania działki przy CPK, która została sprzedana przez KOWR wiceprezesowi Dawtony, jest zamiana gruntów. Minister na konferencji przypomniał, że w najbliższą środę ma się odbyć spotkanie z właścicielem działki w Zabłotni, przez którą ma pobiec linia kolejowa do lotniska CPK.
Takie działanie mogło być podjęte już wcześniej, kiedy pan Wielgomas dowiedział się, że użytkowana przez niego ziemia może być zagrożona ze względu na plany związane z CPK. Zamiast sprzedaży, można było zaproponować wydzierżawienie ziemi w innym miejscu, która dalej byłaby użytkowana rolniczo
— twierdzi polityk PSL.
Jak zaznaczył, warunki, o których mówił obecny właściciel działki, to podobna klasa bonitacyjna gruntów oraz ich przeznaczenie na cele rolnicze.
Znajdziemy najlepsze rozwiązanie, tak by ziemia jak najszybciej trafiła do CPK
— zapewnił minister. Krajewski podziękował również burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za gotowość współpracy.
Burmistrz zadeklarował, że jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, możliwe będzie przyspieszenie działań związanych z planem zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliłoby pozyskać działkę szybciej i sprawniej
— oświadczył szef resortu rolnictwa.
