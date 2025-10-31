Ostatnia afera wokół działki KOWR pod CPK stała się asumptem do ataków strony lewicowo-liberalnej na zwolenników budowy Portu. Z okazji postanowił skorzystać europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek i poseł Razem Maciej Konieczny, drwiąc najwyraźniej Pauliny Matysiak. Posłanka odniosła się do sprawy, zamieszczając na portalu X wpis mówiący o „seksizmie”.
Kilka dni temu wybuchła afera wokół działki KOWR pod CPK. Liberalno-lewicowi politycy ruszyli tłumnie do ataków na wszystkie środowiska i osoby, które kiedykolwiek popierały budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pod ostrzałem znalazła się również posłanka Razem Paulina Matysiak, nawet ze strony przedstawiciela własnego środowiska.
Konieczny i Śmiszek o Matysiak
Paulina Matysiak spędzała ten dzień, o ile dobrze pamiętam, z panem Marcinem Horałą w Poznaniu. To też wiele mówi o miejscu, w którym Paulina Matysiak w tym momencie się znajduje
— mówił poseł Razem Maciej Konieczny na antenie TVN24, pytany przez dziennikarza, dlaczego posłanka Matysiak nie pojawiła się na konferencji partii Razem, na której przedstawiono zamiar złożenia zawiadomienia do CBA ws. działki kupionej przez spółkę Dawtona od KOWR.
Razem z panią posłanką Matysiak z Razem trzymaliście się za rękę i krzyczeliście jak papużki nierozłączki: CPK, CPK
— powiedział z kolei europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek do Horały na antenie TVN24.
Matysiak dyskutuje ze Śmiszkiem
Posłanka postanowiła odnieść się do słów Koniecznego i Śmiszka.
Ostatnie dni to rozsmakowanie się w seksistowskim przekazie i jakichś dziwnych insynuacjach w wykonaniu Macieja Koniecznego czy Krzysztofa Śmiszka. Jak widać, niektórzy mogą wyjść z klubu, ale mental zostaje bez zmian. Nie wiem co to za nowa moda, ale na szczęście każda moda kiedyś przemija, również w polityce
— skomentowała na portalu X.
Matysiak ripostuje Śmiszka
Europoseł Nowej Lewicy postanowił dopytać.
Ta definicja seksizmu to od Ordo Iuris?
— zapytał Śmieszek.
Riposta posłanki
Na ripostę nie trzeba było długo czekać.
Ta definicja seksizmu każe także zapytać, kiedy o polityku płci męskiej mówi się, że chodzi z kimś za rączkę, albo spędza z kimś dzień. Czy Adrian Zandberg spędził dzień z Krzysztofem Bosakiem? Czy Magdalena Biejat prosząc o weto, chodziła za rączkę z prezydentem Dudą?
— odpowiedziała Matysiak.
