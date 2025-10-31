Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, choć nie było jeszcze głosowania w sprawie uchylenia immunitetu byłemu szefowi MS, w audycji „Gość Radia Zet” chętnie i wyczerpująco odpowiadał na pytania o ewentualne aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Zachwalał też… nowoczesne zakłady karne z oddziałami szpitalnymi. „Ostatnio byłem w jednym z takich” - stwierdził. Jednocześnie Żurek przekonywał, że nie chce o niczym przesądzać, dopóki były minister ma immunitet. W rozmowie z Radiem Zet mówił też o planowanych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. W dość tajemniczy sposób wypowiedział się na temat dalszej prezesury Bogdana Święczkowskiego (kadencja prezesa TK trwa sześć lat). „Poczekajmy, czas pokaże” - stwierdził.
W rozmowie z Radiem Zet Waldemar Żurek był pytany o ewentualne aresztowanie Zbigniewa Ziobry, byłego szefa MS. Opinię publiczną rozgrzało wczorajsze spotkanie Ziobry z Orbanem.
Wszystko ma swój kres. Jest tak, że czasem rzeczywiście specjalna grupa „łowców cieni” tropi takich uciekinierów
— powiedział Żurek, pytany o ewentualną „ucieczkę” Ziobry.
Minister sprawiedliwości pouczył również, że jeśli polityk opozycji dostanie azyl na Węgrzech, powinien mieć świadomość, że „to będzie decyzja polityczna Orbana, sojusznika Putina”.
Nie wiem, czy Ziobro będzie chciał pośrednio wchodzić w sojusz z Orbanem i Putinem
— podkreślił.
Te usilne próby powiązania PiS z reżimem Putina są groteskowe nie tylko z tego powodu, że Donald Tusk za swoich poprzednich rządów prowadził - delikatnie mówiąc - bardzo naiwną politykę wobec Rosji, ale również - że rząd koalicji 13 grudnia używa takich samych metod zwalczania opozycji, jak reżimy w Moskwie i Mińsku.
Czy rzeczywiście minister jest gotów zaangażować „łowców cieni”?
Jeśli mamy notę, która pozwala na ściganie – Europejski Nakaz Ścigania czy Czerwoną Notę Interpolu, to ścigamy
— powiedział.
„Będę bardzo skrupulatny”
Żurek, choć cały czas podkreślał, jak bardzo sprawiedliwe i zgodne z prawem będą jego działania, to momentami popuszczał wodze fantazji.
Ja tutaj będę bardzo skrupulatny w przestrzeganiu prawa i nie zrobię nic, co jest niezgodne z prawem, co nie znaczy, że służby nie będą działać, bo służby będą działać. Jeśli zostanie uchylony immunitet, nie stawi się na czynności procesowe, a dostaniemy od sądu zgodę na aresztowanie, to będziemy stosować procedury, jak do każdego Kowalskiego. - Ziobro nie będzie traktowany ani o milimetr łagodniej lub surowiej
— przekonywał.
Czy polski system więziennictwa jest gotowy na ewentualne osadzenie Zbigniewa Ziobry - byłego ministra i Prokuratora Generalnego?
Oczywiście, że tak. Mamy nowoczesne zakłady karne, z oddziałami szpitalnymi. Ostatnio byłem w jednym z takich
— stwierdził.
Co z Tryubnałem?
Pytany o sprawę posła Dariusza Mateckiego, stwierdził, że mamy do czynienia ze „strukturą mafijną”.
Jeśli tworzymy grupę, która jest grupą polityków, funkcjonariuszy i urzędników, czyli przenika się struktura przestępcza ze strukturami państwa, to można znaleźć definicję, że to rodzaj mafii
— mówił minister. Oczywiście, na pewno, w legalnie działających instytucjach państwowych!
Gość Radia Zet odpowiadał także na pytania o „ustawę praworządnościową” i sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
Pan teraz chciałby, żebym przed tymi decyzjami, które nas czekają, ujawnił jaki mamy pomysł. Mamy pomysł prawny, jak to zmienić. (…) Trybunał stał się twierdza, nie dopuszcza mediów, transmituje to, co chce w taki sposób, jak widzimy to czasami na tych przekazach z tych kamer technicznych, bo trybunał stał się organem politycznym i nie dopuszcza mediów
— powiedział.
Chciałbym, żeby ci nowi sędziowie, jeżeli zostaną wybrani legalnie, żeby pokazywali, jak wygląda praca w trybunale i żeby obywatelom pokazali różnicę. Tu macie panią Pawłowicz, pana Piotrowicza i pana Święczkowskiego. Chcecie mieć taki skład? A tutaj macie autorytety prawa, profesorów, uznanych, szanowanych powszechnie, którzy pokazują wam kuchnię trybunału
— dodał.
Chcę pokazać dwa stany - prawny i bezprawny
— podkreślił.
Na pytanie dziennikarza, że prezesem TK wciąż jest Bogdan Święczkowski, i Żurek traktuje go właśnie jako legalnego prezesa, udzielił dość zaskakującej odpowiedzi.
Poczekajmy, czas pokaże
— powiedział.
