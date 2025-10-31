Czyżby nie wszyscy podzielali entuzjazm Tuska? Żukowska została zapytana o zupę i Żurka. "Nie smakowałam"

Kilka dni temu Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, gdzie raczy się zupą. „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser” - mówił premier na nagraniu. Było to nawiązanie do działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który złożył do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska została zapytana w RMF FM, „czy smakuje jej żurek?”. Choć może powinno być Żurek? „Nie smakowałam” - odpowiedziała ciekawie.

Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, chce też jego zatrzymania i aresztowania w związku z zarzucanymi byłemu szefowi MS 26 przestępstwami, w tym… kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Widać, że ten teatralny atak na Zbigniewa Ziobrę bardzo spodobał się szefowi Żurka, Donaldowi Tuskowi. Premier postanowił bowiem ostatnio wrzucić infantylne nagranie w serwisie X, przez które zapewne chciał pochwalić swojego ministra.

Konkretnie Tusk wrzucił nagranie, na którym… je zupę.

Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser

— powiedział na nagraniu Donald Tusk.

Żukowska „nie smakowała” Żurka

Podczas rozmowy w RMF FM poseł Lewicy Anna Maria Żukowska została zapytana: „czy smakuje jej Żurek”? Pytanie było nawiązaniem do pracy ministra sprawiedliwości i nagrania Tuska.

Polityk odpowiedziała, że „nie smakowała”.

Spotykamy się raz w miesiącu, żeby przedyskutowywać różne plany. Jako minister oczywiście jest dobry, co nie oznacza, że minister Bodnar był zły

— oceniła Żukowska.

Szefowa klubu Lewicy została dopytana o zamiary Żurka. Odpowiedziała, że „nie prowadzi TikToków premiera Donalda Tuska i nie wie, co będzie drugim daniem”.

Spodziewam się głosowania nad uchyleniem immunitetu ministrowi Ziobrze, tymczasowy areszt jednak zależy nie od posłów, a od sądów

— stwierdziła.

