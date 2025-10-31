Kilka dni temu Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, gdzie raczy się zupą. „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser” - mówił premier na nagraniu. Było to nawiązanie do działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który złożył do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska została zapytana w RMF FM, „czy smakuje jej żurek?”. Choć może powinno być Żurek? „Nie smakowałam” - odpowiedziała ciekawie.
Przypomnijmy, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, chce też jego zatrzymania i aresztowania w związku z zarzucanymi byłemu szefowi MS 26 przestępstwami, w tym… kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Widać, że ten teatralny atak na Zbigniewa Ziobrę bardzo spodobał się szefowi Żurka, Donaldowi Tuskowi. Premier postanowił bowiem ostatnio wrzucić infantylne nagranie w serwisie X, przez które zapewne chciał pochwalić swojego ministra.
Konkretnie Tusk wrzucił nagranie, na którym… je zupę.
Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser
— powiedział na nagraniu Donald Tusk.
Żukowska „nie smakowała” Żurka
Podczas rozmowy w RMF FM poseł Lewicy Anna Maria Żukowska została zapytana: „czy smakuje jej Żurek”? Pytanie było nawiązaniem do pracy ministra sprawiedliwości i nagrania Tuska.
Polityk odpowiedziała, że „nie smakowała”.
Spotykamy się raz w miesiącu, żeby przedyskutowywać różne plany. Jako minister oczywiście jest dobry, co nie oznacza, że minister Bodnar był zły
— oceniła Żukowska.
Szefowa klubu Lewicy została dopytana o zamiary Żurka. Odpowiedziała, że „nie prowadzi TikToków premiera Donalda Tuska i nie wie, co będzie drugim daniem”.
Spodziewam się głosowania nad uchyleniem immunitetu ministrowi Ziobrze, tymczasowy areszt jednak zależy nie od posłów, a od sądów
— stwierdziła.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Żurek chwali się zwalczaniem przeciwników politycznych. Żenujące nagranie. „Pokazujemy dowody”. Fala komentarzy
— Żałosne! Nowy infantylny wpis Tuska: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. Fala komentarzy. „Za dwa lata albo w celi, albo w Brukseli”
— Infantylne! Tusk chwali się, że je zupę. „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser”. Fala komentarzy. „Żenujący post”
xyz/RMF FM/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744535-zurek-jednak-nie-taki-smaczny-zukowska-nie-smakowalam
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.